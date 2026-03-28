В Риге изучили ситуацию с бездомными и пришли к неприятным выводам
Согласно плану действий «Оказание помощи бездомным в неблагоприятных погодных условиях в Риге», до 30 апреля действует продленное время работы приютов и ночлежек. Однако из-за теплой погоды постепенно сокращается число бездомных, пользующихся этими услугами. Об этом сообщает Рижская дума.
План, утвержденный Рижской думой в 2007 году, в этом году будет пересмотрен с актуализацией порядка взаимодействия вовлеченных учреждений и юридических аспектов, поскольку действующий документ больше не соответствует современной ситуации. Цель плана — определить меры по предотвращению случаев, когда в неблагоприятных погодных условиях подвергаются угрозе здоровье и жизнь бездомных на территории самоуправления Риги.
До 26 марта в шести приютах и ночлежках в среднем ночевали около 600 человек в день. Для сравнения, в марте 2025 года в приютах и ночлежках в среднем ежедневно ночевали 585 человек.
В прошлом году услугами приютов и ночлежек воспользовался 3941 человек без жилья, что на 285, или на 7 %, меньше, чем в 2024 году (4226 человек). Из всех получателей услуг 84 % составляли мужчины (3320) и 16 % — женщины (621). Это соотношение остается стабильным на протяжении лет, и доля мужчин по-прежнему доминирует.
В Риге сохраняются выраженные сезонные колебания — в зимние и ранние весенние месяцы приютами пользуется больше людей, тогда как летом их число уменьшается. Исторически наибольшее количество бездомных пользовалось услугами приютов в 2017 году — 4464 человека. Посещаемость дневного центра для бездомных и малообеспеченных остается стабильной — немного более 70 человек в день.
"В то же время наблюдается тенденция роста числа бездомных, которым требуется уход и долгосрочная поддержка", - отмечает Рижская дума.
Как действовать, если на улице или в непригодном для проживания месте длительное время находится человек:
- немедленно сообщить в Государственную полицию, позвонив по номеру 112;
- в рабочее время (в будние дни с 8:30 до 17:00) звонить мобильной бригаде Рижского приюта по телефону 27023550, чтобы передать информацию о конкретном месте или человеке.