Жителям Даугавпилса напомнили, что бездомным в городе оказывается разнообразная помощь

Социальная служба призывает жителей быть человечными и не оставаться равнодушными, замечая людей, нуждающихся в помощи. Заметивших человека, находящегося в опасности для жизни или здоровья, просят немедленно звонить по экстренному номеру 113 или в муниципальную полицию Даугавпилса по телефону 65421500. О местах, где часто находятся бездомные, в рабочие дни с 8:00 до 17:00 просят сообщать сотрудникам ночного приюта по телефонам 65442698 или 65442691, а вне рабочего времени — по телефонам 65442964 или 26816917.