Жителям Даугавпилса напомнили, что бездомным в городе оказывается разнообразная помощь
В связи с наступлением холодного периода года Социальная служба Даугавпилса напоминает о возможностях помощи людям без определённого места жительства.
Ночной приют Даугавпилса, расположенный по адресу улица Шаурая, 23, предоставляет ночлег, ужин и завтрак, возможность принять душ и привести одежду в порядок, а также консультации социального работника и поддержку в социальной реабилитации.
Сотрудники приюта помогают не только удовлетворить базовые потребности людей, но и способствуют их возвращению к полноценной жизни. Лицам оказывается поддержка в восстановлении документов, поиске работы и обеспечении постоянного жилья. На верхних этажах здания действует приют, где клиенты могут проживать длительное время, соблюдая установленный порядок и участвуя в программах социальной реабилитации.
Услуги предоставляются бесплатно совершеннолетним лицам, оказавшимся в кризисной ситуации и зарегистрированным на административной территории Даугавпилса. С 2020 года, благодаря договору между Социальными службами Даугавпилса и Аугшдаугавского края, услуги доступны также жителям этого региона — расходы покрывает соответствующее муниципальное образование согласно установленному тарифу.
Социальная служба призывает жителей быть человечными и не оставаться равнодушными, замечая людей, нуждающихся в помощи. Заметивших человека, находящегося в опасности для жизни или здоровья, просят немедленно звонить по экстренному номеру 113 или в муниципальную полицию Даугавпилса по телефону 65421500. О местах, где часто находятся бездомные, в рабочие дни с 8:00 до 17:00 просят сообщать сотрудникам ночного приюта по телефонам 65442698 или 65442691, а вне рабочего времени — по телефонам 65442964 или 26816917.