А как же обещанная экономия? Половина министерств не планирует сокращать персонал

Это единственные министерства, которые четко заявили, что эти деньги будут сэкономлены именно за счет сокращения штата. В других министерствах расходы на оплату труда сокращаются иными способами. Например, за счет реорганизации, централизации учета, ликвидации долгосрочных вакансий или сокращения премий. Это означает, что не всегда речь идет о реальных увольнениях, а объем экономии в каждом ведомстве сильно различается. Нет конкретной общей цифры на этот год, сколько будет сэкономлено непосредственно за счет заработной платы. Правда, принято решение, что с 2027 года расходы на заработную плату во всем государственном управлении должны быть сокращены почти на 59 миллионов евро.