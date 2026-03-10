"Мы все время хотим контролировать, наказывать и мешать": депутат Сейма жестко раскритиковал правительство Латвии

Политик считает, что государству необходимо активнее работать над экономическим ростом, стимулировать демографию и облегчать условия для предпринимателей. «Как мы можем двигаться к цели, если вообще ничего не делаем для ее достижения? Нужно делать так, чтобы государство зарабатывало деньги, чтобы росла демография, чтобы предпринимателям было легче жить и работать и чтобы больше денег было в обороте», — сказал Зивтиньш.