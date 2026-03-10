"Мы все время хотим контролировать, наказывать и мешать": депутат Сейма жестко раскритиковал правительство Латвии
Латвия оказалась на последних местах по экономическим и демографическим показателям, а власть вместо развития лишь контролирует и запрещает — с такой резкой критикой правительства выступил депутат Сейма Эдмунд Зивтиньш.
В Латвии накопилось множество проблем, однако самая большая из них — это действующее правительство. Такое мнение в эфире передачи «Ziņu TOP» на TV24 высказал заместитель председателя фракции Сейма «Латвия на первом месте» Эдмунд Зивтиньш.
Зивтиньш подчеркнул, что проблем настолько много, что их можно перечислять бесконечно. При этом, по его мнению, правительство говорит о целях развития, но не предпринимает реальных действий для их достижения. «Проблем так много, что нынешнее правительство само стало самой большой проблемой.
Мы на последних местах по экономическим показателям, на последних местах по демографии. Мы все время хотим контролировать и наказывать, мешать, не позволять что-то привозить. Банковские счета открыть невозможно», — отметил он.
Политик считает, что государству необходимо активнее работать над экономическим ростом, стимулировать демографию и облегчать условия для предпринимателей. «Как мы можем двигаться к цели, если вообще ничего не делаем для ее достижения? Нужно делать так, чтобы государство зарабатывало деньги, чтобы росла демография, чтобы предпринимателям было легче жить и работать и чтобы больше денег было в обороте», — сказал Зивтиньш.
Ведущая программы заметила, что правительство все же предпринимает определенные меры поддержки семей — например, увеличены некоторые пособия, а также планируется снижение НДС до 12% на продукты питания. Однако Зивтиньш считает такие шаги недостаточными и назвал их попыткой создать видимость работы.
«Они с большой помпой объявили о снижении НДС на фрукты и овощи. Но раньше ведь ставка была 5%. Это все просто замыливание глаз», — сказал он.
По мнению политика, при сохранении нынешнего курса страна рискует окончательно потерять темпы развития. «Если мы будем двигаться так, как сейчас движется Кабинет министров и правительство, то мы просто будем болтаться на месте. Каждый год будем занимать два миллиарда, выплачивать их в пенсиях и пособиях и не инвестировать в развитие», — предупредил он.
Зивтиньш также добавил, что, пока Латвия «топчется на месте», соседние страны Балтии продолжают двигаться вперед. «Так мы и будем болтаться. А тем временем эстонцы и литовцы уйдут от нас на световые годы вперед», — резюмировал депутат.
Ранее Эдмунд Зивтиньш заявил, что Латвии необходимо срочно стимулировать рождаемость — вплоть до выплаты 5000 евро за каждого новорожденного.