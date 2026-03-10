"Происхождение неизвестно": в Латвии объяснили странные пометки на ценниках

Как пояснила старший эксперт отдела надзора за распространением продовольствия ПВС Монта Вайце, служба сталкивается с такими ситуациями, однако подобное указание соответствует нормам, если у торгового предприятия нет возможности получить точную информацию о происхождении продукта. "Такие случаи могут возникать, например, если продукт заказан и производится на нескольких предприятиях, расположенных в разных странах. Например, такое может быть с яйцами, потому что упаковочные центры находятся как в Латвии, так и в Литве. В коробке могут быть яйца как от литовских, так и от латвийских производителей, и тогда, если производитель или поставщик не способен обеспечить информацию о каждой поставленной партии продукта (а у него также нет такой обязанности), а у розничных торговцев нет возможности получить эту информацию, возможны случаи, когда на маркировке не указан конкретный производитель", - пояснила Вайце.