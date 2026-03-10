"Происхождение неизвестно": в Латвии объяснили странные пометки на ценниках
Уже более года на ценниках в продуктовых магазинах обязаны указывать страну происхождения товара. Однако на некоторых товарах по-прежнему можно увидеть пометку, что страна производства неизвестна. В Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС) пояснили, что это допустимо, если продукт произведен в Европейском союзе или выпускается на нескольких предприятиях в разных странах.
Чтобы потребителям было легче на полках магазинов определить происхождение продуктов питания, с сентября 2024 года действует норма о том, что рядом с ценой товара обязательно должна быть указана страна происхождения продукта, пишет Lsm.lv.
Как пояснила старший эксперт отдела надзора за распространением продовольствия ПВС Монта Вайце, служба сталкивается с такими ситуациями, однако подобное указание соответствует нормам, если у торгового предприятия нет возможности получить точную информацию о происхождении продукта. "Такие случаи могут возникать, например, если продукт заказан и производится на нескольких предприятиях, расположенных в разных странах. Например, такое может быть с яйцами, потому что упаковочные центры находятся как в Латвии, так и в Литве. В коробке могут быть яйца как от литовских, так и от латвийских производителей, и тогда, если производитель или поставщик не способен обеспечить информацию о каждой поставленной партии продукта (а у него также нет такой обязанности), а у розничных торговцев нет возможности получить эту информацию, возможны случаи, когда на маркировке не указан конкретный производитель", - пояснила Вайце.