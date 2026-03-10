Оказалось, что жители Латвии ждут от аптек гораздо большего, чем просто продажа лекарств
Жители с охотой хотели бы не только покупать лекарства в аптеках, но и получать более широкий спектр медицинских услуг, например: вакцинироваться от гриппа, выполнять экспресс-анализы, получать углубленные консультации фармацевтов и другие услуги, связанные с первичной медицинской помощью.
Данные девятого ежегодного исследования "Индекс здоровья Mana aptieka & Apotheka" свидетельствуют, что расширение спектра услуг в аптеках поддерживают 73% населения Латвии. При этом сохраняется высокий уровень доверия к фармацевтам как к медицинским работникам.
По сравнению с 2022 годом, когда идею расширения спектра аптечных услуг поддержали 57% населения, сегодня поддержка этой концепции обществом значительно возросла, увеличившись на 16 процентных пунктов. Это говорит о растущем желанием общества видеть аптеки в качестве более важного и доступного этапа первичной медицинской помощи.
В сравнении с другими возрастными группами, более выраженную поддержку расширению спектра аптечных услуг выражают сеньоры старше 65 лет. Это естественно, поскольку именно пожилые люди чаще нуждаются в регулярном медицинском наблюдении, своевременной консультации специалистов и услугах, доступных как можно ближе к дому.
Данные опроса также свидетельствуют, что сохраняется высокий уровень доверия к фармацевтам. 87% населения доверяют им как медицинским работникам, и лишь менее одного из десяти, или 9%, населения более осторожны в своих оценках. Особенно высокий уровень доверия к фармацевтам наблюдается среди жителей регионов Латвии, пожилых людей и жителей со средним и низким уровнем дохода, где фармацевты нередко являются одним из наиболее доступных медицинских работников.
"Поскольку доступность врача, особенно в сельских районах, не всегда оперативна, жители с радостью пользовались бы аптеками для выполнения более простых анализов и получения консультаций. Особенно актуальным это могло бы стать для пожилых людей, которые чаще сталкиваются с хроническими заболеваниями. Во многих странах Европейского союза в аптеках уже можно получать различные медицинские услуги, что существенно улучшило доступность и охват вакцинацией, фармацевты имеют более широкие полномочия для проведения профилактики, а жители могут чувствовать себя в большей безопасности даже в экстренных случаях, зная, что они не останутся без лекарственной терапии. Считаю, что в будущем аптеки могли бы стать важными пунктами поддержки здоровья, поскольку своевременная диагностика и действия помогают вовремя начать лечение и улучшить здоровье!", – говорит заведующая аптеки Mana Aptieka, фармацевт Агнесе Ритене.
Она подчеркивает, что расширение спектра услуг в аптеках могло бы снизить нагрузку на семейных врачей и одновременно обеспечить жителей более быстрым доступом к основным услугам. Это особенно важно в регионах, где доступ к медицинским услугам по-прежнему затруднен.
В настоящее время аптеки предлагают измерение частоты пульса и артериального давления, уровня глюкозы, холестерина и триглицеридов в крови, измерение веса или индекса массы тела, а также выявление антигена вируса SARS-CoV-2, введенного во время пандемии COVID-19. Еще во время пандемии фармацевтам было разрешено проводить вакцинацию против инфекции COVID-19, что улучшило охват вакцинацией. В настоящее время в Латвии около 80 фармацевтов прошли специальный курс обучения по выполнению вакцинации.
"Индекс здоровья Mana Aptieka & Apotheka" – это наиболее разнообразное ежегодное измерение самооценки состояния здоровья и тенденций профилактики населения Латвии, которое проводится уже восемь лет. Индекс составлен в сотрудничестве с центром изучения рынка и общественного мнения SKDS. Ежегодно в ходе прямых интервью опрашиваются более 1000 жителей в возрасте от 18 до 75 лет. Цель исследования – побудить общество задуматься о состоянии своего здоровья и уделять больше внимания здоровому образу жизни.