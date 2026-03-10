Оказалось, что жители Латвии ждут от аптек гораздо большего, чем просто продажа лекарств

"Поскольку доступность врача, особенно в сельских районах, не всегда оперативна, жители с радостью пользовались бы аптеками для выполнения более простых анализов и получения консультаций. Особенно актуальным это могло бы стать для пожилых людей, которые чаще сталкиваются с хроническими заболеваниями. Во многих странах Европейского союза в аптеках уже можно получать различные медицинские услуги, что существенно улучшило доступность и охват вакцинацией, фармацевты имеют более широкие полномочия для проведения профилактики, а жители могут чувствовать себя в большей безопасности даже в экстренных случаях, зная, что они не останутся без лекарственной терапии. Считаю, что в будущем аптеки могли бы стать важными пунктами поддержки здоровья, поскольку своевременная диагностика и действия помогают вовремя начать лечение и улучшить здоровье!", – говорит заведующая аптеки Mana Aptieka, фармацевт Агнесе Ритене.