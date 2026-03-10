В России борются с англицизмами: "Иванушки" больше не International, а как же Shaman?
Ради защиты родного языка Россия вышла на борьбу с англицизмами и пока делает большие успехи. Во всяком случае, в одном слове, в названии конкретной группы.
С 1 марта 2026 года в России полностью вступил в силу закон об ограничении англицизмов в публичном пространстве. Любая информация, предназначенная для широкой аудитории, теперь должна быть на русском языке. Шоу-бизнес отреагировал по-разному.
Игорь Матвиенко, художественный руководитель группы «Иванушки International» (именно художественный руководитель, не "продюсер", о чем теперь настаивает Матвиенко), объявил, что слово International в названии коллектива будет зачеркнуто - как жест солидарности с законом и одновременно сохранение истории группы.
«Я абсолютно согласен, что англицизмы задолбали», — сказал он в эфире «Радио РБК», добавив, что артистам, которые захотят сохранить английские названия, неплохо было бы ввести дополнительный налог.
Другие представители индустрии настроены менее покладисто. В Екатеринбурге поступил донос в прокуратуру с требованием проверить афиши певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Shaman. Сам артист в ответ заявил, что автор претензии либо не знает законов, либо действует с умыслом, и дал понять, что история на этом не закончится.
Примечательно, что закон формально не распространяется на фирменные наименования и товарные знаки — то есть ни «Иванушки», ни Shaman технически ничего не нарушали. Тем не менее одни предпочли не рисковать, другие — отстаивать свою позицию. Российский шоу-бизнес, судя по всему, только начинает разбираться, как именно жить в новых условиях.