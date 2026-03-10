В России борются с англицизмами: "Иванушки" больше не International, а как же Shaman?

Примечательно, что закон формально не распространяется на фирменные наименования и товарные знаки — то есть ни «Иванушки», ни Shaman технически ничего не нарушали. Тем не менее одни предпочли не рисковать, другие — отстаивать свою позицию. Российский шоу-бизнес, судя по всему, только начинает разбираться, как именно жить в новых условиях.