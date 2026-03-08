"Иначе скоро некому будет защищать страну": депутат предложил платить по 5000 евро за каждого новорожденного в Латвии
Латвии необходимо срочно стимулировать рождаемость — вплоть до выплаты 5000 евро за каждого новорожденного. С таким предложением выступил депутат Сейма Эдмунд Зивтиньш, предупредив: иначе стране скоро может не хватить людей для армии.
Депутат Сейма Эдмунд Зивтиньш считает, что Латвии необходимо значительно активнее стимулировать рождаемость. По его мнению, государство должно поддерживать семьи с несколькими детьми — как налоговыми льготами, так и прямыми выплатами. Об этом политик заявил в эфире программы «Preses klubs» на TV24.
По словам депутата, особенно важно поддерживать семьи, в которых воспитываются три и более детей. «Такие семьи, где трое и больше детей, нам нужно стимулировать, чтобы их было как можно больше.
Сейчас, если я не ошибаюсь, у нас около 10 тысяч таких семей, но нам нужно, чтобы их было 100 тысяч», — заявил депутат.
Он также рассказал, что на прошлой неделе в Сейм был внесен законопроект, предусматривающий дополнительные налоговые льготы для матерей. «Мы подали в Сейм законопроект, чтобы мамы, у которых двое и больше детей, были освобождены от налогов», — пояснил политик. «Нам нужно стимулировать, нам нужно думать, как сильно стимулировать, чтобы создавались новые семьи и рождались новые дети», — подчеркнул Зивтиньш.
В качестве одной из возможных мер он назвал прямую финансовую поддержку при рождении ребенка. «Если государство поставит это на рельсы развития, то платить по 5000 евро за каждого родившегося ребенка — это возможно», — сказал депутат.
По его словам, демографическая ситуация в стране вызывает серьезную тревогу. Политик напомнил, что население Латвии ежегодно сокращается примерно на 15–17 тысяч человек. «Если рождаемость будет продолжаться по той же кривой — минус 15, минус 17 тысяч каждый год — то скоро у нас не будет, кому защищать страну, некому будет сидеть в бронемашине и носить каску», — заявил он.
«Те самые пять процентов, которые обсуждаются на оборону, — это и демография, и здравоохранение, и образование. Это и есть наша безопасность — внутренняя и внешняя», — отметил Зивтиньш.
В заключение он подчеркнул, что государству необходимо продумать распределение средств таким образом, чтобы в стране становилось больше семей. «Нам нужно, чтобы были эти семьи — большие семьи, маленькие семьи. Главное, чтобы их было много», — резюмировал политик.