"Иначе скоро некому будет защищать страну": депутат предложил платить по 5000 евро за каждого новорожденного в Латвии

По его словам, демографическая ситуация в стране вызывает серьезную тревогу. Политик напомнил, что население Латвии ежегодно сокращается примерно на 15–17 тысяч человек. «Если рождаемость будет продолжаться по той же кривой — минус 15, минус 17 тысяч каждый год — то скоро у нас не будет, кому защищать страну, некому будет сидеть в бронемашине и носить каску», — заявил он.