Водителей в Латвии предупредили о сезонной опасности, которая может обойтись в десятки тысяч евро
С наступлением весны на дорогах Латвии резко возрастает риск столкновений с дикими животными. По данным BTA, в этот период число заявок по КАСКО из-за таких аварий оказывается на 40% выше, а самые крупные выплаты страховщик производит после столкновений с лосями.
В прошлом году в 69% страховых случаев водители «встречались» с косулями, тогда как самые дорогие страховые выплаты были произведены за столкновения с лосями. Директор департамента страховых выплат BTA Иво Данче поясняет, что такие аварии не только непредсказуемы, но и трагичны — как для водителей, так и для животных. Даже при небольшой скорости подобные происшествия могут привести к серьезным повреждениям автомобиля, разбив переднюю часть, фары, а также элементы безопасности и датчики.
За последние три года BTA выплатила 5,8 миллиона евро страховых возмещений по авариям, связанным с наездом на диких животных, причем только в прошлом году эта сумма превысила 2 миллиона евро. Средняя страховая выплата по таким случаям в прошлом году достигла 3270 евро.
Весной риск столкновения с дикими животными существенно возрастает
Хотя столкновения с дикими животными могут происходить в течение всего года, их интенсивность особенно возрастает весной и осенью. Если сравнивать количество заявок на возмещение по месяцам, больше всего выделяются январь, февраль, март и апрель — в эти месяцы, а также осенью, число заявок по столкновениям с лесными зверями на 40% выше, чем в другие периоды года. «Весной активность животных резко возрастает — косули, лоси и другие звери чаще пересекают дороги, передвигаются стадами или внезапно выбегают из лесополосы. Одновременно с приходом весны у водителей нередко возникает ложное чувство безопасности: зима позади, управление автомобилем кажется легче, сокращается темное время суток. Однако такие факторы, как плохая видимость в сумерках или состояние дорожного покрытия при переменчивой погоде, по-прежнему могут оказаться решающими, особенно в ситуациях, когда на то, чтобы избежать столкновения с животным, есть считаные секунды. Так, например, в Гулбенском крае в туманную погоду один водитель наехал на внезапно выбежавшего на дорогу дикого кабана, повредив кузов автомобиля и коробку передач. Выплата BTA в этом случае превысила 25 000 евро», — рассказывает Иво Данче.
Если смотреть по краям, то за последние три года больше всего ДТП, в которых автомобили сталкивались с дикими животными и по которым заявлялись страховые возмещения, произошло в Валмиерском крае. Далее следуют Тукумский, Кулдигский, Аугшдаугавский, Талсинский, Цесисский, Лимбажский, Добельский, Айзкраукльский и Огрский края.
Чаще всего происходят столкновения с косулями
Чаще всего на дорогах Латвии водителей застают врасплох именно косули — в прошлом году они фигурировали в 69% заявок по КАСКО, связанных со столкновениями с дикими животными. Значительно реже в авариях участвовали лоси, олени и дикие кабаны — вместе около 14% случаев. Еще реже причиной столкновений становились лисы, зайцы, еноты, барсуки и бобры. «Любое столкновение на дороге с диким животным травмирует как психологически, так и финансово. Для водителя и пассажиров это не только шок от произошедшего, но и переживания из-за раненого или погибшего животного. Кроме того, это серьезный финансовый удар, поскольку поврежденному автомобилю, скорее всего, потребуется масштабный ремонт. На практике мы видим: чем крупнее животное, тем больше ущерб — очевидно, что лось весом 500 килограммов может представлять серьезную угрозу безопасности на дороге. Нередко в таких авариях травмы получают и сами водители, и пассажиры — особенно если в результате удара животное оказывается в салоне автомобиля», — говорит Иво Данче.
Например, одну из крупнейших выплат — 32 000 евро — BTA произвела за столкновение с лосем: водитель в темноте переключился на ближний свет, потому что навстречу ехал другой автомобиль, и из-за этого не заметил вышедшего на дорогу лося. В результате аварии была повреждена вся передняя часть машины, лобовое стекло, левое крыло и бачок охлаждающей жидкости. В похожей ситуации оказался и водитель в Балвском крае, где при столкновении с лосем у автомобиля были повреждены лобовое стекло, крыша и передняя часть — сумма выплаты достигла 25 600 евро. Аналогичный случай был зафиксирован и на дороге Прейли — Аглона, где выплата превысила 24 000 евро, а также в Огрском и Смилтенском краях, где после столкновения с лосем была повреждена вся передняя часть автомобиля, и ущерб составил около 22 800 евро.
Иво Данче поясняет, что после таких аварий автомобиль в большинстве случаев уже не пригоден для дальнейшего участия в дорожном движении. Это означает, что человек остается либо с подлежащей списанию машиной, либо с сильно разбитым автомобилем и расходами на ремонт в несколько десятков тысяч евро. По этой причине владельцы КАСКО все чаще включают в полис услугу подменного автомобиля, чтобы не потерять необходимую в повседневной жизни мобильность.
Что водителям нужно учитывать при встрече с дикими животными на дороге
В Латвии много лесных территорий, поэтому водителям следует уделять особое внимание участкам дорог, обозначенным предупреждающими знаками о диких животных. Также нужно быть особенно осторожными в сумерках — ранним утром и поздним вечером, когда активность животных максимальна. Животные могут собираться не только на лесных участках дорог, но и рядом с полями, в том числе с озимыми, где они питаются молодыми побегами растений. Если на дороге появилась одна косуля, следует учитывать, что поблизости могут быть и другие, поскольку эти животные часто передвигаются стадами. «Если на дорогу внезапно выбегает дикое животное, инстинктивная попытка резко вывернуть руль, чтобы избежать столкновения, часто может закончиться еще более тяжелыми последствиями — съездом с дороги или лобовым столкновением со встречным транспортом. По возможности нужно снизить скорость и тормозить по прямой траектории, крепко удерживая руль. Если столкновение все же произошло, прежде всего необходимо убедиться, что нет пострадавших и не требуется помощь медиков. Ни в коем случае не следует приближаться к раненому животному — оно может быть агрессивным и непредсказуемым. Нужно включить аварийную сигнализацию, выставить предупреждающий треугольник и сообщить в Государственную полицию. В случае КАСКО важно осмотреть автомобиль, сфотографировать место происшествия и причиненные машине повреждения, а затем связаться со страховщиком, чтобы заявить о возмещении», — призывает Иво Данче.