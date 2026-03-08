Водителей в Латвии предупредили о сезонной опасности, которая может обойтись в десятки тысяч евро

В Латвии много лесных территорий, поэтому водителям следует уделять особое внимание участкам дорог, обозначенным предупреждающими знаками о диких животных. Также нужно быть особенно осторожными в сумерках — ранним утром и поздним вечером, когда активность животных максимальна. Животные могут собираться не только на лесных участках дорог, но и рядом с полями, в том числе с озимыми, где они питаются молодыми побегами растений. Если на дороге появилась одна косуля, следует учитывать, что поблизости могут быть и другие, поскольку эти животные часто передвигаются стадами. «Если на дорогу внезапно выбегает дикое животное, инстинктивная попытка резко вывернуть руль, чтобы избежать столкновения, часто может закончиться еще более тяжелыми последствиями — съездом с дороги или лобовым столкновением со встречным транспортом. По возможности нужно снизить скорость и тормозить по прямой траектории, крепко удерживая руль. Если столкновение все же произошло, прежде всего необходимо убедиться, что нет пострадавших и не требуется помощь медиков. Ни в коем случае не следует приближаться к раненому животному — оно может быть агрессивным и непредсказуемым. Нужно включить аварийную сигнализацию, выставить предупреждающий треугольник и сообщить в Государственную полицию. В случае КАСКО важно осмотреть автомобиль, сфотографировать место происшествия и причиненные машине повреждения, а затем связаться со страховщиком, чтобы заявить о возмещении», — призывает Иво Данче.