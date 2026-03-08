Больше 5000 евро за месяц: кто из депутатов Сейма получил самые большие зарплаты в январе
Стало известно, кто из депутатов 14-го Сейма получил самые большие зарплаты в январе 2026 года. Больше всех заработала спикер парламента Дайга Миериня, а в числе лидеров по доходам оказались также представители Национального объединения, «Нового Единства» и «Прогрессивных».
Самую большую зарплату среди депутатов 14-го Сейма в январе 2026 года получила спикер Сейма Дайга Миериня (СЗК) — 7095,99 евро.
Второй по величине зарплата в январе была у Яниса Грасбергса (Нацобъединение) — 5468,56 евро, а на третьем месте оказался Эдвард Смилтенс (Объединенный список) с 5317,49 евро. Далее следуют Райвис Дзинтарс (Нацобъединение) с 5280,30 евро и Андрис Шуваев («Прогрессивные»), который в январе заработал 5089,05 евро.
Среди депутатов с самым высоким вознаграждением также упоминаются Янис Вуцанс (СЗК) с 5017,92 евро, Андрей Юдин («Новое Единство») — 4989,72 евро, а также Занда Калниня-Лукашевица («Новое Единство») и Агнесе Краста («Новое Единство»), каждая из которых получила по 4948,80 евро.
Депутаты Сейма получают вознаграждение за работу из средств государственного бюджета. Как и для других государственных должностных лиц, их оплата труда регулируется Законом о вознаграждении должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений. Зарплаты парламентариев ежегодно автоматически пересматриваются в соответствии с изменениями средней зарплаты и инфляции в стране. Депутаты могут получать дополнительную часть вознаграждения за выполнение определенных обязанностей в Президиуме Сейма, фракциях, комиссиях и подкомиссиях.
Месячная зарплата депутата Сейма в 2026 году составляет 4330 евро до уплаты налогов.
Дополнительные надбавки за участие в заседаниях Сейма и комиссий, делегациях или депутатских группах депутатам не выплачиваются. Премии депутаты также не получают.
Парламентариям компенсируют расходы, возникающие при осуществлении депутатских полномочий. Они могут получать компенсации расходов на аренду жилья и транспорт. Система компенсаций устроена так, чтобы депутаты, избранные от более удаленных краев, находились в равных условиях, например, с рижанами.
Максимально допустимый размер компенсации определяется в зависимости от места жительства. Чем ближе депутат живет к Риге, тем меньше возможный размер компенсации.