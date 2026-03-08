Больше 5000 евро за месяц: кто из депутатов Сейма получил самые большие зарплаты в январе

Депутаты Сейма получают вознаграждение за работу из средств государственного бюджета. Как и для других государственных должностных лиц, их оплата труда регулируется Законом о вознаграждении должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений. Зарплаты парламентариев ежегодно автоматически пересматриваются в соответствии с изменениями средней зарплаты и инфляции в стране. Депутаты могут получать дополнительную часть вознаграждения за выполнение определенных обязанностей в Президиуме Сейма, фракциях, комиссиях и подкомиссиях.