Скандальное видео: выпивший депутат Рижской думы чуть не устроил драку на встрече выпускников
На встрече выпускников в Риге разгорелся громкий скандал: депутат Рижской думы Рудольф Брeманис, по словам очевидцев, в состоянии сильного опьянения бросил бутылку и замахнулся стулом на человека. Инцидент уже хотят рассмотреть в комиссии Думы по этике.
В пятницу, 6 марта, состоялась встреча выпускников Рижской Центральной гуманитарной средней школы и Рижской 50‑й средней школы, на которую собрались бывшие ученики разных поколений. Вторая часть мероприятия проходила в Дворец культуры ВЭФ. Среди гостей были и известные в Латвии личности, однако особое внимание привлек инцидент, в котором, как видно на видео, оказавшемся в распоряжении портала Jauns.lv, участвовал депутат Рижская дума Рудольф Брeманис.
На опубликованных кадрах видно, что депутат, избранный от списка "Суверенная власть / Объединение младолатышей", находясь в заметном состоянии алкогольного опьянения, вступает в конфликт с другими участниками встречи. В видео также можно увидеть депутата Сейм Латвии Андриса Кулбергса.
Кулбергс рассказал порталу Jauns.lv, что конфликт произошел у стола его одноклассников, а агрессия была направлена против одного из них. «Господин Брeманис был в очень сильном состоянии опьянения. Он начал разговор со мной, с трудом держался на ногах и потребовал пустить его за наш стол. За столом сидели пять одноклассниц и мы — трое мужчин», — рассказал Кулбергс. По его словам, один из одноклассников объяснил, что свободный стул уже занят, поскольку они ждут товарища, который ненадолго отошел.
«Через три секунды господин Брeманис не захотел принять ответ, что стул занят и что ему возражают. Он бросил бутылку в голову моему однокласснику, опрокинул стаканы, а затем взял стул и замахнулся им на моего одноклассника, который сидел», — рассказал депутат.
По словам Кулбергса, ему удалось предотвратить дальнейшую эскалацию. «Я просто перехватил ножку стула и удержал ее, чтобы ситуация не закончилась кровавыми травмами. Я вмешался, чтобы остановить нападение. У меня самого сломана нога, поэтому увести его полностью я не смог — помог его одноклассник», — пояснил он.
Pavei, pilsonis Brēmanis, vakardienas 50. vidusskolas salidojumā. Rūdis, kurš Kleinbergam pārmeta vīna glāzi pēc budžeta pieņemšanas un prasīja demisiju.— Eriks Stendzenieks (@E_Stendzenieks) March 7, 2026
Un, mirklīti, partija viņu kā kā vienīgo labāko iestūma ētikas (!) komisijā.
Un, vēl mirklīti, viņš soctīklos šobrīd… pic.twitter.com/5cJdzhSBCd
Инцидент вызвал дополнительный резонанс и потому, что ранее сам Брeманис публиковал в социальных сетях видео, в которых критиковал депутатов Рижской думы и мэра Виестурса Клейнбергса за употребление вина на мероприятиях, заявляя о борьбе с алкоголем.
После публикации видео депутат Агнесе Логина, член Комиссия по этике Рижской думы, заявила, что инициирует рассмотрение поведения Брeманиса на заседании комиссии. По ее словам, хотя в этическом кодексе прямо не указано, что депутаты не могут употреблять алкоголь, они обязаны проявлять уважение к окружающим и не должны «бросать тень» на думу.
«Это был частный праздник и вне рабочего времени, но, судя по видео, применялась сила против мужчины, а также, похоже, была попытка напасть на женщину. Это бросает серьезную тень на Рижскую думу», — подчеркнула Логина.
Она добавила, что алкоголь необходимо употреблять ответственно, а в данном случае, по ее мнению, наблюдается чрезмерное употребление, которое привело к агрессивному поведению.
При этом Логина отметила, что у комиссии по этике есть определенные ограничения в возможных мерах. «Некоторые ситуации являются беспрецедентными, поэтому ведутся консультации с юристами, чтобы определить юридически корректные границы того, что допустимо, а что нет», — пояснила она.