Скандальное видео: выпивший депутат Рижской думы чуть не устроил драку на встрече выпускников

Кулбергс рассказал порталу Jauns.lv, что конфликт произошел у стола его одноклассников, а агрессия была направлена против одного из них. «Господин Брeманис был в очень сильном состоянии опьянения. Он начал разговор со мной, с трудом держался на ногах и потребовал пустить его за наш стол. За столом сидели пять одноклассниц и мы — трое мужчин», — рассказал Кулбергс. По его словам, один из одноклассников объяснил, что свободный стул уже занят, поскольку они ждут товарища, который ненадолго отошел.