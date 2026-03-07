Отменили рейс из-за войны в Иране? Жителям Латвии рассказали об их правах
В связи с обострением ситуации в регионе Ближнего Востока Центр защиты прав потребителей (Patērētāju tiesību aizsardzības centrs - PTAC) напоминает о правах авиапассажиров в случаях, когда авиакомпания отменяет рейс.
PTAC призывает пассажиров прежде всего связаться с конкретной авиакомпанией и следить за информацией в ее официальных каналах связи.
Возможности выбора для пассажира
Если рейс отменен, пассажир имеет право выбрать:
- возврат стоимости билета в течение семи дней (и при необходимости обратный рейс в первоначальное место вылета),
- или изменение маршрута до пункта назначения.
Если пассажир выбирает изменение маршрута, авиакомпания обязана без дополнительной платы обеспечить альтернативный рейс как можно раньше.
Право на обслуживание
Если ожидание альтернативного рейса составляет два часа или больше, авиакомпания должна обеспечить:
- питание и прохладительные напитки;
- возможность бесплатно сделать два телефонных звонка или отправить два электронных письма.
Если новый рейс предоставляется на следующий день, авиакомпания должна оплатить размещение в гостинице и транспорт до нее.
Внимание. Если пассажир в настоящее время находится в третьих странах и рейсы в Европу или Латвию должны обеспечивать авиакомпании третьих стран, права авиапассажиров Европейского союза не применяются. Рекомендуется связаться с соответствующей авиакомпанией, чтобы уточнить дальнейшие действия. Также рекомендуется ознакомиться с правилами перевозки авиакомпании.
О компенсации
Если рейс отменен из-за ситуации безопасности (чрезвычайные обстоятельства), пассажиру компенсация не полагается, однако стоимость билета возвращается.
Страхование
Если приобретена туристическая страховка, рекомендуется ознакомиться с условиями страхового полиса. В случае неясностей следует связаться с поставщиком страховой услуги.
Дополнительная информация
За актуальной информацией о ситуации в регионе рекомендуется следить в информационных каналах Министерства иностранных дел и Консульского департамента.
Дополнительная информация: Консультационный центр потребителей PTAC — телефон 65452554, электронная почта pasts@ptac.gov.lv.
Как ранее писал Otkrito.lv, PTAC объяснил населению Латвии, как подешевле можно купить продукты питания.