Отменили рейс из-за войны в Иране? Жителям Латвии рассказали об их правах

Внимание. Если пассажир в настоящее время находится в третьих странах и рейсы в Европу или Латвию должны обеспечивать авиакомпании третьих стран, права авиапассажиров Европейского союза не применяются. Рекомендуется связаться с соответствующей авиакомпанией, чтобы уточнить дальнейшие действия. Также рекомендуется ознакомиться с правилами перевозки авиакомпании.