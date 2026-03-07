В Латвии резко подскочил выпуск промышленной продукции. Но экономистов это не обрадовало

"До конца февраля казалось, что рост производства в обрабатывающей промышленности в 2026 году будет очень похож на результат прошлого года, то есть около 5% — немного больше по объему производства и немного меньше по добавленной стоимости. Это по-прежнему очень вероятный сценарий, хотя существуют и другие, но более детальные предположения о них можно будет сделать через месяц", - заключает экономист.