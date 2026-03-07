В Латвии резко подскочил выпуск промышленной продукции. Но экономистов это не обрадовало
Общий объем выпуска промышленной продукции в январе вырос на 13,2%, что является самым высоким показателем с апреля 2021 года. Но, как пишет в своем комментарии экономист Петерис Страутиньш, в отличие от обрабатывающей промышленности, за продукцию которой в основном платят иностранцы, за тепло и электричество платят жители Латвии. Объем производства энергетики, которая тоже - промышленность, в годовом выражении вырос на 57,1%.
"Почти плохая новость — отсутствие изменений в объеме выпуска обрабатывающей промышленности (сезонно сглаженном) по сравнению с декабрем. То есть ничего не изменилось, однако стоит отметить, что декабрьский объем был слабым на фоне в целом успешного прошлого года, поэтому в январе рост в годовом выражении составил лишь 1,3%", - пишет экономист.
"Можно утешить себя мыслью, что в оба месяца на рубеже годов объемы обычно бывают колеблющимися. Более оптимистично воспринимать происходящее помогает и то, что на результат января значительно повлияло падение на 43% в отрасли ремонта и установки оборудования, кривая которой вообще очень «нервная». Возможно, это тоже связано с погодными условиями", - добавляет он.
"Первые данные о промышленности в этом году публикуются в момент, когда в мире и в экономических прогнозах царит большая неопределенность. В настоящее время промышленность не является частью экономики, наиболее пострадавшей от войны в регионе Персидского залива — первыми это ощущают торговцы топливом и потребители. Однако к летнему солнцестоянию влияние может проявиться и в промышленных данных".
"До конца февраля казалось, что рост производства в обрабатывающей промышленности в 2026 году будет очень похож на результат прошлого года, то есть около 5% — немного больше по объему производства и немного меньше по добавленной стоимости. Это по-прежнему очень вероятный сценарий, хотя существуют и другие, но более детальные предположения о них можно будет сделать через месяц", - заключает экономист.
