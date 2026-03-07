В Латвии уже более 200 лет работает маяк, который пережил войны и смену эпох

Овиши — не случайная точка на карте, а старинное поселение на Ливском берегу. Источники указывают, что до Второй мировой войны это была одна из крупнейших рыбацких деревень северного Курземе. В межвоенный период здесь было 51 хозяйство, железнодорожная станция, маяк, а основным занятием жителей было рыболовство. Соленую и сушеную рыбу отсюда доставляли в Вентспилс, а дополнительный заработок приносила перевозка берегового гравия и гальки в Ригу.