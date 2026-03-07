В Латвии уже более 200 лет работает маяк, который пережил войны и смену эпох
Овишский маяк находится в Овиши, в Таргальской волости Вентспилсского края, на побережье Курземе. Это старейший действующий маяк Латвии и один из старейших сохранившихся навигационных объектов страны. Маяк стоит на мысе Овиши примерно в 360 метрах от берега, продолжает работать и включен в список охраняемых государством памятников культуры.
Строительство маяка началось в 1809 году, было прервано во время Наполеоновских войн и завершено в 1814 году. Сам маяк представляет собой цилиндрическую каменную башню. Высота башни — 33 метра, а общая высота с фонарной частью — около 37 метров.
Одна из самых интересных особенностей Овишского маяка — его конструкция. Это так называемая двойная цилиндрическая башня: наружный каменный цилиндр имеет диаметр около 11,5 метра, а внутри него находится второй цилиндр диаметром около 3,5 метра. Такой тип сооружения встречался в Европе XVIII–XIX веков и, помимо устойчивости, мог выполнять и оборонительную функцию на случай нападения.
Внутри комплекса сохранилось и здание, связанное с повседневной жизнью маяка. Дом, в котором жили сотрудники маяка, был построен в 1905 году и сохранился до наших дней.
Овиши — не случайная точка на карте, а старинное поселение на Ливском берегу. Источники указывают, что до Второй мировой войны это была одна из крупнейших рыбацких деревень северного Курземе. В межвоенный период здесь было 51 хозяйство, железнодорожная станция, маяк, а основным занятием жителей было рыболовство. Соленую и сушеную рыбу отсюда доставляли в Вентспилс, а дополнительный заработок приносила перевозка берегового гравия и гальки в Ригу.
При этом история Овиши — это и история сокращения прибрежной жизни. Если в 1930-е годы здесь насчитывалось около 50 хозяйств, то к 1990 году их осталось только 10.
С Овиши связан и конкретный человек - в деревне родился Карлис Принцис — ливский ученый и энтомолог, живший в 1893–1978 годах; в 1944 году он эмигрировал в Швецию.
Сегодня Овишский маяк не заброшен и не существует только как «объект из прошлого». Управление Вентспилсского свободного порта отвечает за его сохранение и содержание. По официальным данным, Овишский, Ужавский и Акменьрагский маяки — единственные три маяка в Латвии, которые официально открыты для посетителей. В Овиши работает экспозиция об истории латвийских маяков и принципах их работы.