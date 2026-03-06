"Пройдитесь по Старой Риге - и все станет ясно": эксперт заявил, что государство не умеет управлять недвижимостью
Пустые помещения, запущенные здания и отсутствие мотивации у управляющих. Эксперт по недвижимости Айгар Шмитс заявил, что государство и муниципалитет плохо справляются с управлением недвижимостью и предложил радикальное решение.
В Старой Риге по-прежнему можно увидеть множество пустующих помещений и запущенных зданий, которыми управляют государственные структуры. По мнению председателя правления Латвийской ассоциации сделок с недвижимостью (LANĪDA) Айгара Шмитса, проблема заключается в неэффективном управлении государственной недвижимостью.
В эфире TV24 Шмитс заявил, что ситуация хорошо заметна, если просто прогуляться по историческому центру города. «Давайте спустимся на землю и посмотрим, что здесь реально происходит. Пройдемся по Старой Риге. Сейчас доступно очень много помещений, которые государство сдает, но дальше ничего не происходит», — сказал он. По словам эксперта, многие здания долгое время стоят пустыми и постепенно приходят в упадок, после чего государство пытается их продать. «Мы видим очень запущенные дома, которые теперь пытаются продать. Они уже долгое время стоят пустыми», — отметил Шмитс.
Он считает, что главная проблема заключается в отсутствии мотивации у государственных управляющих. В отличие от частного бизнеса, где результат напрямую влияет на доход, в государственных структурах такой связи нет.
«Если ты стараешься сделать лучше, в частном секторе ты можешь заработать больше или сократить расходы. В государственном секторе этого нет. Там нет никого, чья зарплата зависела бы от результата», — подчеркнул он.
По мнению Шмитса, в тех сферах, где может работать частный сектор, государству стоит отойти в сторону. «Это давно известная вещь: частный сектор делает это лучше. Я бы скорее все приватизировал. Пусть этим управляют частные компании, которые хотя бы умеют это делать, — заявил эксперт. — В тех сферах, где работает частный сектор, государство лучше вообще не подпускать. Там, где есть нормальная конкуренция, это работает лучше. То же самое можно сказать о Rīgas namu pārvaldnieks. Эту структуру просто нужно ликвидировать или продать. Непонятно, зачем государству или муниципалитету заниматься управлением домами, если они делают это неэффективно».