"Пройдитесь по Старой Риге - и все станет ясно": эксперт заявил, что государство не умеет управлять недвижимостью

По мнению Шмитса, в тех сферах, где может работать частный сектор, государству стоит отойти в сторону. «Это давно известная вещь: частный сектор делает это лучше. Я бы скорее все приватизировал. Пусть этим управляют частные компании, которые хотя бы умеют это делать, — заявил эксперт. — В тех сферах, где работает частный сектор, государство лучше вообще не подпускать. Там, где есть нормальная конкуренция, это работает лучше. То же самое можно сказать о Rīgas namu pārvaldnieks. Эту структуру просто нужно ликвидировать или продать. Непонятно, зачем государству или муниципалитету заниматься управлением домами, если они делают это неэффективно».