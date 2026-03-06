PTAC объяснил, что делать, если вашу турпоездку отменили из-за войны на Ближнем Востоке

Если из-за чрезвычайных обстоятельств невозможно обеспечить возвращение путешественника в соответствии с договором, туроператор обязан обеспечить размещение на срок, не превышающий трех ночей, покрывая связанные с этим расходы. За дальнейшее пребывание расходы оплачивает сам путешественник.