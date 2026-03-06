PTAC объяснил, что делать, если вашу турпоездку отменили из-за войны на Ближнем Востоке
В связи с ситуацией в отдельных туристических направлениях на Ближнем Востоке, Центр защиты прав потребителей (Patērētāju tiesību aizsardzības centrs - PTAC) напоминает о правах путешественников в случае отмены комплексного туристического путешествия, например перелета вместе с размещением.
PTAC призывает путешественников прежде всего связаться с конкретным туроператором или агентом, у которого было приобретено путешествие.
Если поездку отменяет туроператор
Если оператор до начала поездки расторгает договор о комплексной туристической услуге, он обязан:
- вернуть путешественнику все внесенные платежи;
- осуществить возврат в течение 14 дней со дня расторжения договора.
Если путешественник отказывается сам
Если путешественник отказывается от поездки по субъективным причинам (например, из-за опасений по поводу безопасности):
- поставщик услуги не обязан возвращать уплаченную сумму;
- может применяться плата за расторжение договора.
Исключение — чрезвычайные обстоятельства
Если в месте назначения или в его непосредственной близости возникли неизбежные и чрезвычайные обстоятельства, существенно влияющие на проведение поездки (например, военные действия, терроризм, серьезные риски безопасности, стихийные бедствия или значительные угрозы здоровью), путешественник имеет право:
- отказаться от поездки без платы за расторжение договора и получить обратно всю внесенную сумму (без дополнительной компенсации);
- согласиться на альтернативное решение (изменение даты, изменение направления, ваучер или купон).
Важно. Чрезвычайная ситуация считается подтвержденной только в том случае, если она установлена компетентными органами соответствующего государства. Предупреждения Министерства иностранных дел носят рекомендательный характер.
Если проблемы возникают во время поездки
Если из-за чрезвычайных обстоятельств невозможно обеспечить возвращение путешественника в соответствии с договором, туроператор обязан обеспечить размещение на срок, не превышающий трех ночей, покрывая связанные с этим расходы. За дальнейшее пребывание расходы оплачивает сам путешественник.
Страхование
Если приобретена туристическая страховка, рекомендуется ознакомиться с условиями страхового полиса. В случае неясностей следует связаться с поставщиком страховой услуги.
Дополнительная информация
PTAC подчеркивает, что каждый случай оценивается индивидуально. В случае неясностей сначала следует обратиться к поставщику услуги.
За актуальной информацией о ситуации безопасности рекомендуется следить в информационных каналах Министерства иностранных дел и Консульского департамента.
Дополнительная информация: Консультационный центр потребителей PTAC — телефон 65452554, электронная почта pasts@ptac.gov.lv.
