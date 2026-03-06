PTAC объяснил, что делать, если вашу турпоездку отменили из-за войны на Ближнем Востоке
Фото: Shutterstock
Отпуск пропал и деньги тоже.
Полезные советы

PTAC объяснил, что делать, если вашу турпоездку отменили из-за войны на Ближнем Востоке

Отдел информации

Otkrito.lv

В связи с ситуацией в отдельных туристических направлениях на Ближнем Востоке, Центр защиты прав потребителей (Patērētāju tiesību aizsardzības centrs - PTAC) напоминает о правах путешественников в случае отмены комплексного туристического путешествия, например перелета вместе с размещением.

PTAC призывает путешественников прежде всего связаться с конкретным туроператором или агентом, у которого было приобретено путешествие.

Если поездку отменяет туроператор

Если оператор до начала поездки расторгает договор о комплексной туристической услуге, он обязан:

  • вернуть путешественнику все внесенные платежи;
  • осуществить возврат в течение 14 дней со дня расторжения договора.

Если путешественник отказывается сам

Если путешественник отказывается от поездки по субъективным причинам (например, из-за опасений по поводу безопасности):

  • поставщик услуги не обязан возвращать уплаченную сумму;
  • может применяться плата за расторжение договора.

Исключение — чрезвычайные обстоятельства

Если в месте назначения или в его непосредственной близости возникли неизбежные и чрезвычайные обстоятельства, существенно влияющие на проведение поездки (например, военные действия, терроризм, серьезные риски безопасности, стихийные бедствия или значительные угрозы здоровью), путешественник имеет право:

  • отказаться от поездки без платы за расторжение договора и получить обратно всю внесенную сумму (без дополнительной компенсации);
  • согласиться на альтернативное решение (изменение даты, изменение направления, ваучер или купон).

Важно. Чрезвычайная ситуация считается подтвержденной только в том случае, если она установлена компетентными органами соответствующего государства. Предупреждения Министерства иностранных дел носят рекомендательный характер.

Если проблемы возникают во время поездки

Если из-за чрезвычайных обстоятельств невозможно обеспечить возвращение путешественника в соответствии с договором, туроператор обязан обеспечить размещение на срок, не превышающий трех ночей, покрывая связанные с этим расходы. За дальнейшее пребывание расходы оплачивает сам путешественник.

Страхование

Если приобретена туристическая страховка, рекомендуется ознакомиться с условиями страхового полиса. В случае неясностей следует связаться с поставщиком страховой услуги.

Дополнительная информация

PTAC подчеркивает, что каждый случай оценивается индивидуально. В случае неясностей сначала следует обратиться к поставщику услуги.

За актуальной информацией о ситуации безопасности рекомендуется следить в информационных каналах Министерства иностранных дел и Консульского департамента.

Дополнительная информация: Консультационный центр потребителей PTAC — телефон 65452554, электронная почта pasts@ptac.gov.lv.

Темы

Центр защиты прав потребителейЧрезвычайная ситуацияМинистерство иностранных делДубайOtkrito.lv

Другие сейчас читают