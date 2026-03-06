Самовоспламеняющиеся посылки для всей Европы: следствие раскрывает сеть, связанную с российскими спецслужбами
Расследование серии самовоспламеняющихся посылок выходит на новый уровень: пятерым подозреваемым уже предъявлены обвинения, а следователи раскрывают международную сеть исполнителей, действовавших в интересах российских спецслужб. География дела охватывает всю Европу и Северную Америку.
В рамках досудебного расследования терактов, связанных с отправкой самовоспламеняющихся устройств через компании DHL и DPD, обвинения предъявлены пяти лицам, их дела переданы в суд. «После сбора достаточного количества данных о совершении преступных деяний несколькими лицами было принято решение выделить досудебное расследование в отношении пяти обвиняемых и передать дело в суд», — сообщил в пятницу на пресс-конференции заместитель генерального прокурора Литвы Артурас Урбялис. «По этому делу обвинения предъявлены пяти лицам, уточню, что это пятеро мужчин», — подчеркнул он.
По словам заместителя генерального прокурора, у двоих из них гражданство Украины, у остальных трех — литовское, российское и двойное российско-литовское гражданство соответственно. Возраст обвиняемых составляет от 23 до 69 лет.
По данным Евроюста, в ходе расследования было установлено в общей сложности 22 человека, которые, как предполагается, действовали в интересах и в пользу российских разведывательных структур.
Заместитель начальника Бюро криминальной полиции Литвы Саулюс Бригинас сообщил, что еще пять человек судят в Польше, а пятеро объявлены в международный розыск. «В сентябре прошлого года мы объявили в розыск трех человек (...). Двое из них связаны и с другим резонансным расследованием, когда в Литве пытались поджечь магазин Ikea», — сказал он. По словам Бригинаса, в пятницу были объявлены в розыск еще два человека.
В июле 2024 года из Литвы в Великобританию и Польшу были отправлены четыре посылки. Воздушным транспортом они попали в сортировочный центр в Германии, где были распределены для дальнейшей транспортировки. Одна из них загорелась в аэропорту Лейпцига, непосредственно перед погрузкой в самолет. Вторая загорелась на складе в Великобритании. Посылка, доставленная в Польшу, загорелась в перевозившем ее грузовике, а четвертая посылка была перехвачена неповрежденной, и после ее изучения был установлен механизм устройств и оценена степень опасности.
Следователи также установили, что в США и Канаду были отправлены две тестовые посылки, а еще две такие посылки, которые должны были достичь этих стран, были обнаружены в Амстердаме.
По данным Евроюста, лица вербовались через онлайн-платформы для обмена сообщениями, а задачи разбивались таким образом, чтобы часть исполнителей не могла знать истинную цель действий. За выполненные задачи часто расплачивались криптовалютами. Большинство установленных подозреваемых — это лица, проживающие в России, Латвии, Эстонии, Литве и Украине в сложных социально-экономических условиях.