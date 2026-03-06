Самовоспламеняющиеся посылки для всей Европы: следствие раскрывает сеть, связанную с российскими спецслужбами

В июле 2024 года из Литвы в Великобританию и Польшу были отправлены четыре посылки. Воздушным транспортом они попали в сортировочный центр в Германии, где были распределены для дальнейшей транспортировки. Одна из них загорелась в аэропорту Лейпцига, непосредственно перед погрузкой в самолет. Вторая загорелась на складе в Великобритании. Посылка, доставленная в Польшу, загорелась в перевозившем ее грузовике, а четвертая посылка была перехвачена неповрежденной, и после ее изучения был установлен механизм устройств и оценена степень опасности.