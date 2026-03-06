Латвия и еще 7 стран осудили решение МОК об использовании российских и белорусских символов на Паралимпийских играх
Восемь европейских стран резко осудили решение допустить спортсменов России и Беларуси к Паралимпиаде-2026 с национальной символикой. Латвия пошла дальше — ее спортсмены отказались участвовать даже в церемонии открытия.
В совместном заявлении Латвия вместе с Эстонией, Исландией, Литвой, Польшей, Румынией, Финляндией и Швецией решительно осудили решение Международного паралимпийского комитета (МПК) разрешить российским и белорусским спортсменам участвовать в зимних Паралимпийских играх 2026 года с флагами, гимнами и государственной символикой своих стран, сообщили агентству LETA в Министерстве иностранных дел.
В заявлении подчеркивается, что это решение подрывает международные усилия по изоляции России и Беларуси из-за продолжающейся агрессивной войны против Украины. Также государства выразили сожаление по поводу решения МПК запретить украинской делегации использовать церемониальную форму с изображением карты Украины. Как отмечается в заявлении, признание такой карты пропагандой при игнорировании международно признанных границ ставит под угрозу принципы международного права.
В совместном заявлении страны призвали МПК пересмотреть принятые решения и предложили национальным учреждениям оценить участие в церемонии открытия Игр. В нем также выражена поддержка Италии как принимающей стороне, которая призвала МПК отменить свои решения, чтобы предотвратить использование символики страны-агрессора и ее союзника во время соревнований.
В завершение заявления подчеркивается полная солидарность с Украиной и ее народом.
Ранее сообщалось, что Латвийский паралимпийский комитет и его спортсмены решили не участвовать в церемонии открытия зимних Паралимпийских игр. Как ранее указал Латвийский паралимпийский комитет (ЛПК), решение не участвовать в мероприятии ни в каком формате принято в знак солидарности с Украиной и в ответ на решение МПК и Международной федерации лыжного спорта (FIS) допустить десять спортсменов из стран-агрессоров к участию в Играх.
Решение не присутствовать на церемонии открытия было объявлено 18 февраля, когда в Рижском замке на торжественной церемонии назвали знаменосцев латвийской делегации. 23 февраля было принято дополнительное решение, что латвийские спортсмены не будут появляться и в видеопроекциях, которые планировалось снять до церемонии открытия и показать во время нее.
Сообщалось также, что на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо России были выделены две квоты в горнолыжном спорте, две в лыжных гонках и две в сноуборде. Четыре квоты у Беларуси — все в лыжных гонках.
Зимние Паралимпийские игры Милан — Кортина пройдут до 15 марта, и в шести видах спорта будет разыграно 79 комплектов медалей. Эти Игры также отметят 50 лет со времени первых зимних Паралимпийских игр, которые состоялись в 1976 году в Швеции.