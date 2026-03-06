Латвия и еще 7 стран осудили решение МОК об использовании российских и белорусских символов на Паралимпийских играх

Ранее сообщалось, что Латвийский паралимпийский комитет и его спортсмены решили не участвовать в церемонии открытия зимних Паралимпийских игр. Как ранее указал Латвийский паралимпийский комитет (ЛПК), решение не участвовать в мероприятии ни в каком формате принято в знак солидарности с Украиной и в ответ на решение МПК и Международной федерации лыжного спорта (FIS) допустить десять спортсменов из стран-агрессоров к участию в Играх.