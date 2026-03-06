Ринкевич: к 2040 году численность населения страны сократится еще на 270 тыс. человек

Среди положительных решений в сфере демографии Эдгар Ринкевич назвал финансовую поддержку семьей в виде различных пособий и выплат, на что в бюджете этого года в целом выделено 74 млн евро, хотя средств требовалось почти вдвое больше. Хорошей новостью он назвал и то, что введен регулярный пересмотр размера пособий - раз в два года.