Ринкевич: к 2040 году численность населения страны сократится еще на 270 тыс. человек
Демографическую политику в Латвии необходимо проводить не в виде отдельных кампаний, а системно, подобно подходу государства к сферам обороны и безопасности, заявил президент Эдгар Ринкевич на дискуссии по вопросам демографии в Рижском замке.
Он подчеркнул, что цель дискуссии - определить неотложные демографические задачи в бюджете на следующий год и идеи, которые политические партии могли бы включить в свои предвыборные программы. Ринкевич отметил, что эксперты призывают рассматривать вопросы демографии также в контексте миграционной политики, и подчеркнул, что это "очень чувствительная тема".
Среди положительных решений в сфере демографии Эдгар Ринкевич назвал финансовую поддержку семьей в виде различных пособий и выплат, на что в бюджете этого года в целом выделено 74 млн евро, хотя средств требовалось почти вдвое больше. Хорошей новостью он назвал и то, что введен регулярный пересмотр размера пособий - раз в два года.
Президент подчеркнул, что в сфере здравоохранения в бюджете предусмотрено 20,9 млн евро на программу поддержки здоровья матери и ребенка и на приобретение медикаментов, что больше первоначально запланированных Министерством здравоохранения 13,8 млн евро, однако и эта сумма не решает многих проблем. Он добавил, что в недостаточном объеме по-прежнему финансируется поддержка семей в решении жилищных вопросов.
По словам президента, первые результаты последовательной политики поддержки семей, инвестиций в здравоохранение и жилищную политику станут заметны в ближайшие три-пять лет. По его прогнозам, если демографические тенденции не изменятся, к 2040 году численность населения страны сократится еще примерно на 270 тыс. человек - до 1,5-1,6 млн.