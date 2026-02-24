"А вы бы родили еще?" Что обсуждают латвийские женщины на фоне демографического спада

При этом в обсуждении звучат и позитивные голоса. Некоторые женщины пишут, что родили бы еще или даже планируют: «Родила бы и, скорее всего, рожу. Жизнь намного более устроена, чем до рождения дочери. Есть свое жилье. Нужно немного подлечить здоровье… хотелось бы немного меньше кредитов… но и с этим все довольно хорошо идет вперед, с тех пор как у мужа зарплата стала в 2,5 раза выше». Другие говорят, что уже растят пятерых детей и считают свою историю полной, но задумываются об усыновлении. Есть и те, кто хотел бы третьего ребенка — например, если бы это была девочка после двух сыновей, — однако пока не планируют.