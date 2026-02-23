"Орел и Решка. По блату": в честь 15-летия легендарного тревел-шоу место ведущего впервые можно купить

В основе «Орёл и Решка. По блату» — простая, но прежде невозможная идея: любой желающий может заказать собственный выпуск «Орла и Решки», где главным ведущим становится он сам. Рядом в кадре — те, кого он выберет: партнер, друзья, семья или целая команда. Над эпизодом работает золотой состав проекта — режиссеры и операторы, сформировавшие визуальный стиль шоу за полтора десятилетия, и редакторы, умеющие превратить обычную прогулку в захватывающий сюжет. Съемки проходят в любой точке мира по выбору участника и в зависимости от запроса: будь то подарок на свадьбу, юбилей или просто дерзкий вызов самому себе. Правила при этом остаются неизменными: монетка решает всё — либо баснословная роскошь с безлимитной картой, либо $100 в кармане и приключения, которые не купишь ни за какие деньги. По завершении съемок участник сам определяет судьбу эпизода — он может выйти на платформах шоу и зажечь новую телезвезду или навсегда остаться в личных архивах и превратиться в семейную реликвию.