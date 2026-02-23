"Орел и Решка. По блату": в честь 15-летия легендарного тревел-шоу место ведущего впервые можно купить
15 лет, 120 стран, более 600 выпусков и миллиарды просмотров — одно из самых популярных тревел-шоу в мире «Орёл и Решка» отмечает юбилей. В честь праздничной даты команда подготовила для преданных поклонников особые подарки!
Зрителей ждет дайджест-сезон с лучшими моментами за полтора десятилетия в эфире. Кроме того, уже в пилотном выпуске создатели шоу анонсировали новый проект «Орёл и Решка. По блату», который впервые в истории предлагает то, о чём 15 лет мечтали миллионы зрителей, — стать ведущим любимой передачи и проснуться знаменитым.
За годы существования проекта практически каждый, кто появлялся в кадре «Орла и Решки» — Жанна Бадоева, Андрей Бедняков, Антон Птушкин, Леся Никитюк, Настя Ивлеева, Регина Тодоренко — становился звездой с миллионами поклонников по всему миру. Кастинг в каждый новый сезон пытались любыми путями пройти десятки тысяч людей, а создатели шоу не единожды признавались, что за возможность «договориться» о месте ведущего им предлагали миллионы. Теперь впервые в истории программы его вполне легально... можно купить.
В основе «Орёл и Решка. По блату» — простая, но прежде невозможная идея: любой желающий может заказать собственный выпуск «Орла и Решки», где главным ведущим становится он сам. Рядом в кадре — те, кого он выберет: партнер, друзья, семья или целая команда. Над эпизодом работает золотой состав проекта — режиссеры и операторы, сформировавшие визуальный стиль шоу за полтора десятилетия, и редакторы, умеющие превратить обычную прогулку в захватывающий сюжет. Съемки проходят в любой точке мира по выбору участника и в зависимости от запроса: будь то подарок на свадьбу, юбилей или просто дерзкий вызов самому себе. Правила при этом остаются неизменными: монетка решает всё — либо баснословная роскошь с безлимитной картой, либо $100 в кармане и приключения, которые не купишь ни за какие деньги. По завершении съемок участник сам определяет судьбу эпизода — он может выйти на платформах шоу и зажечь новую телезвезду или навсегда остаться в личных архивах и превратиться в семейную реликвию.
Новый формат анонсировала лично генеральный продюсер «Орла и Решки» Нателла Крапивина — в специальном видеообращении, записанном в одной из музыкальных студий Риги. «За 15 лет существования проекта мне неоднократно предлагали деньги за место ведущего. Я неизменно отказывала, потому что это против правил проекта. Но в наш юбилейный 15-й год мы меняем правила», — заявила Крапивина.
Стоимость частного выпуска стартует от 100 000 евро за человека.
Первый эпизод лучших моментов в истории «Орла и Решки» уже доступен на официальном YouTube-канале шоу.