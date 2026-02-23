Сенсация на премии BAFTA: актер без номинации на "Оскар" оставил Ди Каприо и Шаламе без главной награды
79-я церемония вручения наград премии BAFTA в этом году неожиданно нарушила привычную логику «предсказателя Оскара»: в категории лучшего актера победил Роберт Арамайо за «I Swear», хотя его нет среди номинантов Американской киноакадемии.
Годами престижная британская церемония, отмечающая лучшие фильмы года, отлично предсказывала будущего лауреата «Оскара» в категории «Лучшая мужская роль». Десять из последних 11-ти победителей в Лондоне затем забирали статуэтку Американской киноакадемии в Лос-Анджелесе. Но в эти выходные впервые с 2001 года — когда Джейми Белл вышел за наградой за главную роль в «Билли Эллиоте» — победил актер, которого даже не номинировали на мартовский «Оскар»: 33-летний англичанин Роберт Арамайо за фильм «I Swear».
Арамайо, восходящая звезда из Халла, выглядел заметно ошеломленным, принимая награду — вскоре после того, как получил и приз BAFTA «Восходящая звезда». Его образ шотландского активиста и кампейнера, выступающего за осведомленность о синдроме Туретта, Джона Дэвидсона в «I Swear» принес ему главную актерскую награду, хотя фильм еще не вышел за пределами Великобритании. В эмоциональной речи Арамайо поблагодарил другого номинанта, Итана Хоука, и отдал дань Дэвидсону, подчеркнув необходимость большего понимания и поддержки людей с синдромом Туретта.
Тем временем Тимоти Шаламе, который часто бывает «почти победителем», но реже — победителем, все еще остается фаворитом «Оскара» благодаря роли в «Marty Supreme», уже взяв награды Critics Choice и «Золотого глобуса». Однако, учитывая, что 25% голосующих членов Академии живут за пределами США — и многие из них пересекаются с членами BAFTA, — поражение в Лондоне сигнализирует о том, что его позиции в гонке за лучшую мужскую роль ослабли. Шаламе еще может вернуть импульс, если победит на премии Гильдии киноактеров США (SAG) в следующие выходные, но ни один актер-мужчина никогда не выигрывал SAG за лучшую мужскую роль два года подряд, а прошлогодняя победа Шаламе на SAG пришлась на фильм «A Complete Unknown».
Среди других претендентов, способных повлиять на международных избирателей, называют Леонардо Ди Каприо за победивший на BAFTA в категории «Лучший фильм» «One Battle After Another», Майкла Б. Джордана за «Sinners» и бразильца Вагнера Моура за «The Secret Agent». ДиКаприо, хотя и уступил BAFTA за лучшую мужскую роль Арамайо, был частью картины, которая доминировала на церемонии, забрав «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший адаптированный сценарий», «Лучший монтаж» и «Лучшую операторскую работу». Победы режиссера Пола Томаса Андерсона за «One Battle After Another» делают фильм сильным фаворитом «Оскара» накануне церемонии 15 марта в Dolby Theatre.