Сенсация на премии BAFTA: актер без номинации на "Оскар" оставил Ди Каприо и Шаламе без главной награды

Тем временем Тимоти Шаламе, который часто бывает «почти победителем», но реже — победителем, все еще остается фаворитом «Оскара» благодаря роли в «Marty Supreme», уже взяв награды Critics Choice и «Золотого глобуса». Однако, учитывая, что 25% голосующих членов Академии живут за пределами США — и многие из них пересекаются с членами BAFTA, — поражение в Лондоне сигнализирует о том, что его позиции в гонке за лучшую мужскую роль ослабли. Шаламе еще может вернуть импульс, если победит на премии Гильдии киноактеров США (SAG) в следующие выходные, но ни один актер-мужчина никогда не выигрывал SAG за лучшую мужскую роль два года подряд, а прошлогодняя победа Шаламе на SAG пришлась на фильм «A Complete Unknown».