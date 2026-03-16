Сегодня 16:48
В Латвии начался сезон возгораний - 55 пожаров травы за три дня
За три дня в Латвии вспыхнули десятки пожаров прошлогодней травы — 55 случаев, один человек пострадал. Сильный ветер разносил искры, огонь подбирался к зданиям.
За последние три дня в Латвии потушено 55 пожаров прошлогодней травы, в одном из которых пострадал человек, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).
В субботу незадолго до полуночи поступил вызов в Кекавскую волость, где трава горела на площади в один гектар. В этом пожаре был пострадавший.
Также трава горела в волости Кукас Екабпилсского края на площади 5000 квадратных метров. Из-за сильного ветра искры попали в сарай, который загорелся, но пожарные быстро ликвидировали пламя и защитили здание. Сгорели также доски на горящей поляне.
За последние дни были ликвидированы три лесных пожара. Самый крупный из них произошел в субботу в Кекавском крае, где горело 2400 квадратных метров подлеска