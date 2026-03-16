ВИДЕО: в Латвии обнаружена крупнейшая партия кокаина, однако суд отказался арестовать подозреваемых

Работая в сфере борьбы с наркотиками, правоохранители вышли на след лиц, связанных с оборотом наркотиков в Рижском регионе. Эти люди в основном занимались распространением кокаина. 8 марта были задержаны мужчины 2000 и 2002 года рождения. Ранее они не попадали в поле зрения полиции.