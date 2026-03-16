ВИДЕО: в Латвии обнаружена крупнейшая партия кокаина, однако суд отказался арестовать подозреваемых
В Риге полиция изъяла крупнейшую за последние годы партию кокаина — около 11 килограммов. Стоимость наркотиков на черном рынке оценивается примерно в миллион евро, однако суд отказался арестовать подозреваемых.
Во время обыска в одной из квартир в Риге Государственная полиция изъяла около 11 килограммов кокаина и три килограмма марихуаны. При этом суд отказался применить арест к первоначально задержанным лицам, сообщили в полиции.
С 2019 года это крупнейшее количество кокаина, изъятое Государственной полицией.
Работая в сфере борьбы с наркотиками, правоохранители вышли на след лиц, связанных с оборотом наркотиков в Рижском регионе. Эти люди в основном занимались распространением кокаина. 8 марта были задержаны мужчины 2000 и 2002 года рождения. Ранее они не попадали в поле зрения полиции.
Во время срочного обыска в квартире мужчины 2002 года рождения обнаружили около 11 килограммов кокаина и три килограмма марихуаны. В квартире второго подозреваемого нашли еще 10 граммов кокаина, а при личном досмотре у него обнаружили 20 граммов марихуаны.
Стоимость изъятых наркотиков на черном рынке оценивается примерно в один миллион евро.
За подобное преступление законом предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до 15 лет, с конфискацией имущества или без нее.
10 марта полиция просила суд применить к подозреваемым меру пресечения в виде ареста. Однако суд, оценив обстоятельства дела, отказался заключать их под стражу, поэтому к ним применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы.