После инцидентов с дронами в Латвии появились новые рекомендации: что делать дома, на улице и в дороге

Прежде всего в руководстве Центра кризисного управления определены учреждения, которые должны обеспечивать непрерывность работы во время возможной угрозы воздушному пространству. Руководителям этих учреждений необходимо своевременно планировать и координировать выполнение рабочих обязанностей на основании утвержденных кризисных планов. Кроме того, в каждом учреждении должны быть разработаны внутренние алгоритмы на случай угрозы воздушному пространству: нужно определить персонал, необходимый для непрерывности работы и устойчивости отрасли, порядок оповещения и замещения этих сотрудников, а также организацию работы на время угрозы. Также должны быть установлены внутренние процедуры и порядок работы при получении сообщения об угрозе воздушному пространству, а также оценена возможность отложить запланированные работы или предоставление услуг либо прервать уже начатые процессы, если это позволяют технологические процессы.