После инцидентов с дронами в Латвии появились новые рекомендации: что делать дома, на улице и в дороге
В Латвии разработали новые рекомендации на случай угрозы дронов: они объясняют, какие службы и учреждения должны продолжать работу, когда возможен переход на удаленку и как жителям действовать дома, на улице, в машине, магазине или на открытой местности.
Прежде всего в руководстве Центра кризисного управления определены учреждения, которые должны обеспечивать непрерывность работы во время возможной угрозы воздушному пространству. Руководителям этих учреждений необходимо своевременно планировать и координировать выполнение рабочих обязанностей на основании утвержденных кризисных планов. Кроме того, в каждом учреждении должны быть разработаны внутренние алгоритмы на случай угрозы воздушному пространству: нужно определить персонал, необходимый для непрерывности работы и устойчивости отрасли, порядок оповещения и замещения этих сотрудников, а также организацию работы на время угрозы. Также должны быть установлены внутренние процедуры и порядок работы при получении сообщения об угрозе воздушному пространству, а также оценена возможность отложить запланированные работы или предоставление услуг либо прервать уже начатые процессы, если это позволяют технологические процессы.
В руководстве подчеркивается, что работники этих учреждений имеют право оценить информацию, содержащуюся в сообщении сотового вещания, и принять решение о действиях, которые не угрожают их жизни или здоровью. Если работник видит прямую угрозу своей жизни или здоровью, он должен незамедлительно сообщить об этом непосредственному руководителю, который организует дальнейшие действия.
Также подчеркивается, что эти учреждения должны обеспечить оценку действий после инцидента — так называемый последующий анализ. При необходимости должны быть выявлены аспекты, требующие улучшения, и соответственно обновлены соответствующие планы.
Эти учреждения разделены на шесть групп. К ним относятся объекты и учреждения, соответствующие статьям 22.2 «Критическая инфраструктура» и 22.3 «Критические финансовые услуги» Закона о национальной безопасности. Это объекты повышенной опасности, а также другие производственные предприятия, прекращение работы которых может нанести существенный вред жизни или здоровью людей либо привести к значительным убыткам.
Непрерывность работы должна быть обеспечена и в учреждениях, которые удовлетворяют основные потребности населения в соответствии с пунктом 14 статьи 1 Закона о гражданской обороне и управлении катастрофами. Речь идет о таких базовых потребностях, как питание, жилье, здравоохранение, медицинская помощь, электроснабжение, водоснабжение, теплоснабжение, сбор отходов и сточных вод, а также обеспечение связи.
Кроме того, непрерывность работы должна быть обеспечена в учреждениях и компаниях, с которыми заключены мобилизационные договоры, а также в Управлении мест заключения и Латвийской тюремной больнице. Это касается и объектов, остановка технологических процессов которых может создать опасность из-за химических процессов, особенностей механизмов или других специфических свойств.
Наконец, в этот список входят также дошкольные учреждения и начальные школы — их работа должна быть организована в режиме дежурных групп. В качестве основы может использоваться опыт мер, введенных во время пандемии Covid-19, говорится в руководстве.
В свою очередь руководители других учреждений, в том числе государственных и муниципальных, коммерческих компаний и других поставщиков услуг, которые не относятся к сферам, где необходимо обеспечивать непрерывность работы, должны оценить информацию, содержащуюся в сообщении сотового вещания, и принять решение о дальнейших действиях в соответствии с конкретной ситуацией. При этом нельзя подвергать опасности свою жизнь и здоровье работников, а также необходимо соблюдать внутренние нормативные акты учреждения и требования безопасности, предусмотрено в руководстве.
На все перечисленные учреждения распространяется условие: они могут перейти на удаленную работу, если их деятельность не связана с непрерывным очным предоставлением услуг клиентам или жителям либо если функции можно обеспечить дистанционно. Решение об организации удаленной работы принимает руководитель учреждения.
Одновременно в руководстве жителям объясняется, как действовать, если во время угрозы воздушному пространству они находятся дома, в пути или в автомобиле, в магазине или другом учреждении, в лесу или на открытой местности.
Например, при передвижении вне помещений во время активной угрозы воздушному пространству необходимо соблюдать определенные меры безопасности.
Во-первых, следует максимально ограничить время, проведенное на улице, находясь там только столько, сколько необходимо для выполнения неотложных рабочих обязанностей или для того, чтобы добраться до ближайшего укрытия. Во-вторых, во время движения нужно заранее определять возможные места, где можно оперативно укрыться: здания, подземные инженерные сооружения или другие конструкции, которые могут служить защитой.
В-третьих, рекомендуется избегать открытых полей и открытых мест, где нет ни естественного, ни искусственного укрытия и где человек легко заметен с воздуха. В-четвертых, не следует находиться в непосредственной близости от объектов повышенной опасности, особенно рядом с резервуарами нефтепродуктов, магистральными газопроводами или местами хранения химических веществ, поскольку в случае инцидента они могут создать дополнительные риски взрыва или загрязнения.
Также необходимо внимательно наблюдать за воздушным пространством и окружающей обстановкой. Если человек визуально заметил или услышал подозрительный летательный аппарат, он должен немедленно эвакуироваться в безопасное место или укрытие. Нельзя приближаться к упавшим объектам или их обломкам: необходимо сохранять безопасную дистанцию и сообщить о находке спасательным службам по телефону 112.
В руководстве также подчеркивается значение взаимной поддержки в обществе в случае угрозы воздушному пространству. Соблюдая ограничения безопасности, указанные в сообщении сотового вещания, жителей призывают, если это безопасно и возможно, оказывать поддержку соседям, которым может потребоваться дополнительная помощь. При этом в руководстве подчеркивается: взаимопомощь не должна создавать дополнительную угрозу для самих жителей, а приоритетом всегда остается личная безопасность и соблюдение указаний компетентных учреждений.
Центр кризисного управления призывает жителей ознакомиться с матрицей действий, где доступна основная информация об ожидаемых действиях государственного управления, самоуправлений и отраслевых учреждений, а также разработанные отраслевые рекомендации для жителей в разных ситуациях.
В Центре подчеркивают, что руководство разработано совместно со службами и отраслевыми министерствами.
Желтое предупреждение будет информационным сообщением, которое не требует от жителей немедленных действий, но призывает быть в курсе возможной угрозы воздушному пространству Латвии. Оранжевое предупреждение будет сообщением о зафиксированной угрозе воздушному пространству Латвии и предусматривает немедленные действия жителей в соответствии с предоставленными инструкциями.
Чтобы знать, как действовать в случае воздушной угрозы и подготовиться к ней, жителей также призывают ознакомиться с советами по безопасности на сайтах sargs.lv и 112.lv.