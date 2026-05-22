В Латвии вводят новые уровни тревоги из-за дронов: что теперь будут получать жители

Ранее сообщалось, что в последние месяцы сообщения сотового вещания получали жители Латгале и Видземе. Они были связаны, вероятно, с приближением или залетом в воздушное пространство Латвии дронов, задействованных в войне России против Украины. Несколько раз такие дроны взрывались на территории Латвии, в том числе 7 мая — на малоиспользуемой нефтебазе в Резекне.