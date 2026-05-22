В Латвии вводят новые уровни тревоги из-за дронов: что теперь будут получать жители
После серии тревог из-за дронов и громких политических последствий власти Латвии меняют систему оповещений. Теперь жители будут получать предупреждения двух уровней — от информационного до сигнала о немедленной угрозе, при котором нужно срочно укрываться в помещениях.
С 23 мая Национальные вооруженные силы (НВС) начнут использовать два уровня сообщений сотового вещания, чтобы информировать жителей о возможной воздушной угрозе или о необходимости немедленных действий, сообщили в Министерстве внутренних дел.
Желтое предупреждение будет информационным сообщением. Оно не требует от жителей немедленных действий, но призывает следить за информацией о возможной угрозе в воздушном пространстве Латвии.
Оранжевое предупреждение будет означать, что угроза в воздушном пространстве Латвии уже зафиксирована и жителям необходимо немедленно действовать в соответствии с полученными инструкциями.
Чтобы знать, как поступать в случае воздушной угрозы и заранее подготовиться, жителей призывают ознакомиться с советами по безопасности на сайтах sargs.lv и 112.lv.
В зависимости от усиления или ослабления воздушной угрозы сообщения сотового вещания могут меняться: с желтого предупреждения на оранжевое и с оранжевого обратно на желтое, поясняют НВС.
Ранее сообщалось, что в последние месяцы сообщения сотового вещания получали жители Латгале и Видземе. Они были связаны, вероятно, с приближением или залетом в воздушное пространство Латвии дронов, задействованных в войне России против Украины. Несколько раз такие дроны взрывались на территории Латвии, в том числе 7 мая — на малоиспользуемой нефтебазе в Резекне.