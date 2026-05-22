Латвийским портам перекрывают кислород: Россия вводит двойные тарифы на следующие в ЛР грузы
Россия с 1 июня 2026 года вдвое повысит железнодорожные тарифы на перевозку грузов в направлении Эстонии, Латвии и Финляндии. Соответствующий приказ издала Федеральная антимонопольная служба России (ФАС). Об этом сообщает news.err.ee.
По информации СМИ РФ, к стандартным тарифам на перевозки по базовой сетке «Российских железных дорог» будет применяться коэффициент 2,0. Повышенные тарифы будут распространяться на все грузы, следующие к российским сухопутным пограничным переходам с экспортными кодами Эстонии, Латвии и Финляндии, сообщает Interfax.
Исключение сделано для грузов, направляющихся на станции Калининградской железной дороги или следующих в Литву. При этом приказ исключает возможность обхода новых правил через соседние страны: если груз идет через Беларусь, но конечным пунктом назначения является Латвия или Эстония, двойной тариф все равно будет применяться.
Для поездов, не принадлежащих государственному перевозчику «Российские железные дороги», коэффициент 2,0 будет применяться к каждому вагону, следующему в сторону упомянутых границ. Если в составе частного поезда окажется хотя бы один вагон, контейнер или трейлер, направляющийся в Эстонию, Латвию или Финляндию, повышенный тариф будет действовать на всю инфраструктурную и локомотивную составляющую поезда.
Как комментируют эксперты, значительная часть грузов, направляющихся в сторону стран Балтии, уже не является российской и в основном поступает из Центральной Азии. Таким образом Россия оказывает давление на страны Центральной Азии и одновременно получит больше денег от конкурентов. В то же время Москва пытается перенаправить грузовые потоки в собственные порты, возможно, используя грузы как защиту от потенциальных украинских ударов.
Как ранее писал Otkrito.lv, власти Латвии признали, что грузы в порты не вернутся - нужна новая стратегия.