ФОТО: в Кулдиге после реконструкции открылся обновленный гипермаркет Rimi за 3 млн евро
Сегодня, 21 мая, после реконструкции в обновленном торговом центре в Кулдиге, на улице Суру, 2, открылся расширенный магазин Rimi нового формата. В его создание вложено 3 млн евро, в магазине работают 49 сотрудников.
Это третий гипермаркет Rimi такого типа в Латвии. Первые два магазина нового концепта были открыты в 2025 году в Риге, на улице А. Деглава, 110, и в Екабпилсе, на улице Виенибас, 7.
Магазин открылся после реконструкции всего торгового центра. В нем также работают Apotheka, Zoo centrs, LMT, BITE, Tele2, Evelatus, Tommy Toys, Stenders Pica, HOTTT, RD Electronics и магазин ювелирных изделий 585.
После перестройки прежний супермаркет Rimi в Кулдиге стал гипермаркетом. В здании были возведены дополнительные стены, установлены новое оборудование, витрины и полки. Торговый зал площадью 1591 квадратный метр расширили и перепланировали.
В новом магазине больше места отведено отделам свежих продуктов, хлеба и готовой еды. Также были расширены и иначе организованы зоны непродовольственных товаров. Отдельный акцент сделан на свежих фруктах, овощах и сезонной продукции.
В магазине установлены кассы самообслуживания, цифровые весы и экраны с информацией об акциях и предложениях. Для покупателей доступны две обычные кассы и семь касс самообслуживания, на трех из которых можно рассчитаться наличными.
В помещениях использовано LED-освещение и энергоэффективные холодильные системы. В служебных помещениях установлены датчики освещения. В ходе реконструкции также обновили помещения для сотрудников и вспомогательные зоны.
Магазин будет работать ежедневно с 8:00 до 22:00. Рядом с магазином есть автостоянка. В торговом центре также доступны банкоматы и пакоматы.
В Rimi ранее сообщали, что внедрение гипермаркетов нового концепта является частью дальнейшего развития сети. Изменения касаются не только внешнего вида магазинов, но и планировки, навигации, ассортимента и организации покупательского процесса.
Дальнейшее внедрение такого формата будет зависеть от отзывов покупателей и результатов работы магазинов. Отдельные элементы нового концепта могут появиться и в уже существующих магазинах.