KNAB провел обыски в трех латвийских больницах - подозревают махинации на миллионы евро
Крупнейшие латвийские больницы оказались в центре коррупционного скандала: следствие подозревает, что тендеры почти на 3,7 миллиона евро могли специально подгоняться под нужных конкретных поставщиков медицинских товаров.
Должностные лица Видземской больницы, Больницы травматологии и ортопедии и Клинической университетской больницы имени Паула Страдиня, возможно, договаривались с конкретными поставщиками медицинских товаров о победе в государственных закупках. К такому выводу пришли латвийские правоохранительные органы.
Как сообщили в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), сегодня бюро проводит процессуальные действия сразу в трех уголовных процессах, связанных с предполагаемыми незаконными договоренностями между представителями больниц и отдельными поставщиками.
По версии следствия, должностные лица могли согласовывать условия закупок таким образом, чтобы победу в конкурсах гарантированно получали определенные компании. Предполагается, что технические спецификации тендеров подстраивались под требования конкретных поставщиков медицинской продукции.
По данным KNAB, общая сумма контрактов, которые могли быть затронуты незаконными действиями, составляет не менее 3 679 964 евро. Эти средства финансировались из бюджета Латвии и фондов Европейского союза.
В рамках расследования проведены обыски более чем на 17 объектах по всей Латвии, в том числе в Видземской больнице, Больнице травматологии и ортопедии и Клинической университетской больнице имени Паула Страдиня. На данный момент право на защиту в уголовных процессах получили четыре человека — две государственные должностные лица и два представителя компаний. В KNAB подчеркнули, что пока ни к одному из фигурантов дела не применена мера пресечения, связанная с лишением свободы.
Как стало известно LETA, расследование проводится в сотрудничестве с Европейской прокуратурой (EPPO), целью которой является преследование преступлений против финансовых интересов ЕС.
Руководитель отдела брендинга и общественных отношений самоуправления Валмиерского края Кристине Мелеце подтвердила агентству LETA, что самоуправление не было заранее проинформировано об обыске в Видземской больнице. Однако после появления информации в СМИ было выяснено, что работа больницы в результате обыска не нарушена, председатель правления Видземской больницы Угис Мусковс находится на рабочем месте и продолжает выполнять свои должностные обязанности.
Самоуправление как держатель долей капитала больницы будет сотрудничать с правоохранительными органами и внимательно следить за ходом событий, подчеркивает Мелеце.
По данным Firmas.lv, оборот ООО "Vidzemes slimnīca" в 2025 году составил 31,24 млн евро, а прибыль достигла 845 091 евро. 74,07% капитала Видземской больницы принадлежит самоуправлению Валмиерского края, 25,03% - самоуправлению Валкского края и 0,9% - Рижскому университету им. Страдиня.
Оборот ГООО "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" в 2024 году составил 201,30 млн евро, а убытки - 745 152 евро. Финансовые показатели за прошлый год еще не опубликованы.
Оборот ГООО "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" в 2024 году составил 29,57 млн евро, а убытки - 545 692 евро. Финансовые показатели за прошлый год еще не опубликованы.
Владельцем Клинической университетской больницы им. Паула Страдиня и TOS является государство.