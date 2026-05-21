KNAB провел обыски в трех латвийских больницах - подозревают махинации на миллионы евро

В рамках расследования проведены обыски более чем на 17 объектах по всей Латвии, в том числе в Видземской больнице, Больнице травматологии и ортопедии и Клинической университетской больнице имени Паула Страдиня. На данный момент право на защиту в уголовных процессах получили четыре человека — две государственные должностные лица и два представителя компаний. В KNAB подчеркнули, что пока ни к одному из фигурантов дела не применена мера пресечения, связанная с лишением свободы.