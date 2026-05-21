Безопасное такси для детей - теперь в Латвии будет и такое
В Латвии зарегистрировали первое приложение, созданное специально для безопасной перевозки детей. Пилотный проект обещает родителям прозрачность, проверенных водителей и стандарты безопасности выше, чем у обычных такси.
Автотранспортная дирекция (АТД) зарегистрировала мобильное приложение Vedu от ООО "Vedu", предназначенное для безопасной перевозки детей. В дирекции рассказали, что Vedu - первая зарегистрированная в Латвии платформа, которая специализируется только на перевозке детей, и на основании этой регистрации предприятие получило правовую основу для запуска пилотного проекта в Латвии.
Представители Vedu сообщили, что платформа позволяет родителям доверить перевозку ребенка прошедшему профессиональную проверку водителю, одновременно сохраняя полную прозрачность и контроль.
Изначально услуга будет ориентирована на заранее запланированные поездки, что позволит водителям лучше организовывать рабочее время и прогнозировать доходы, а родителям обеспечит прозрачность и регулярность в повседневной логистике ребенка. Планируется, что до конца года также будут добавлены вызовы такси по запросу и групповые поездки.
В отличие от обычных мобильных приложений такси, Vedu специализируется исключительно на перевозке детей в возрасте от шести до 18 лет с соблюдением повышенных стандартов безопасности и особыми техническими решениями. Цель платформы - помощь отдельным семьям, а также сотрудничество со школами и детскими садами в организации безопасных и удобных решений для перевозки школьников, объяснили в компании.
В то же время в компании подчеркивают, что новая платформа не планирует конкурировать с существующими поставщиками таксомоторных услуг, поскольку работает в узкой нише, предъявляя более высокие требования к водителям и, соответственно, предлагая более высокий уровень цен.
Инициаторы платформы подчеркивают, что деятельность платформы не ограничивается латвийским рынком и в качестве одного из главных направлений развития компании рассматривается ее экспортный потенциал.