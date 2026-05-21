В пятницу в большинстве регионов Латвии прогнозируют дожди и грозы

В пятницу ожидается переменная облачность, на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами - грозовые ливни. На западе Курземе осадков не прогнозируется. При западном, северо-западном ветре от слабого до умеренного воздух прогреется до +15...+20 градусов, на Видземском побережье и на западном побережье Курземе - до +12...+14 градусов.