После падения турбины в Латвии срочно переписывают правила ветроэнергетики
После падения турбины в Курземе власти наконец признали: надзор за ветроустановками в Латвии дырявый. Правительство спешно меняет закон, чтобы закрыть пробелы, которые годами тревожили жителей и экологов.
Недостатки в техническом надзоре за изношенным ветроэнергетическим оборудованием, в том числе связанные с его демонтажем, выявил недавний инцидент с упавшей турбиной в Курземе. Возможно, именно это побудило правительство на этой неделе одобрить поправки к закону о рынке электроэнергии, которые предусматривают поручить Министерству климата и энергетики срочно начать разработку правовой базы для эксплуатации и демонтажа ветряных турбин, сообщает Latvijas Avīze.
Сейчас нормы, регулирующие эксплуатацию ветроэнергетических установок, фрагментарны и непрозрачны; они включены в общие правовые акты, что иногда создает путаницу в их применении и вызывает опасения по поводу несоблюдения. Кроме того, несмотря на то, что процесс оценки воздействия на окружающую среду оценивает потенциальное воздействие каждой ветроэлектростанции на людей, их здоровье и безопасность, биоразнообразие, почву, ландшафт, культурное и природное наследие, эксплуатация ветроэлектростанций вызывает недовольство и опасения из-за шума, а также отсутствия надзора в течение всего операционного цикла.
"Существующий процесс определения экологических требований был обширным и бюрократически обременительным, но, как показала ситуация с развитием проектов возобновляемой энергетики, этот процесс не дал ни жителям, ни защитникам окружающей среды и природы уверенности в том, что их интересы полностью защищены. Хорошо продуманный надзор за ветроэнергетическими установками, основанный на общественных интересах, является частью более широкой реформы", - сказал министр климата и энергетики Каспарс Мелнис.
Исполнительный директор Латвийской ассоциации ветроэнергетики Ласма Ливзениеце выразила поддержку поправкам к закону и обратила внимание на их срочность. "Сейчас самое важное - обеспечить продвижение этих поправок, поскольку они важны как для отрасли, так и для общественных интересов. В то же время мы ожидаем, что в ходе чтения в Сейме будут уточнены некоторые технические нюансы, в том числе использование терминологии", - говорит эксперт.
Ранее сообщалось, что общества Drosme Darīt, Mēs Ēdolei, консультативный совет жителей Ирлавской волости Тукумского края и общество PIEKRASTE RĪTDIENAI обратились в Министерство климата и энергетики и Государственную службу окружающей среды с призывом оценить систему технического надзора за ветряными турбинами в Латвии. Активисты обеспокоены после падения ветряной турбины в Южнокурземском крае и выявления поврежденной турбины в Варвской волости Вентспилсского края.