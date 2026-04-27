После падения ветряка в Латвии срочно проверят старые турбины по всей стране
После падения ветряной турбины в Бункской волости власти намерены срочно проверить старые ветряки по всей Латвии. Министр климата и энергетики Каспар Мелнис заявил, что особое внимание нужно уделить установкам, которые уже не производят электричество.
В социальной сети X Каспар Мелнис сообщил, что с экспертами Sadales tīkls, Государственного бюро по контролю за строительством и Государственной службы окружающей среды достигнута договоренность о том, что старые ветряные турбины необходимо немедленно обследовать.
Как было отмечено, упавшая в воскресенье, 28 апреля, ветряная турбина была произведена в девяностых годах и последние три года не производила электричество.
Как сообщалось, во вторник, 28 апреля, Министерство климата и энергетики на пресс-конференции расскажет о вызовах и изменениях в регулировании развития ветропарков и о дальнейших шагах. Мелнис на пресс-конференции представит основные выводы и план действий в отношении устаревших ветряных электростанций в Латвии.
Также сообщалось, что в Бункской волости в воскресенье, 26 апреля, упала ветряная турбина.
Владелец предприятия Jaunmiki Янис Мейстерс сообщил, что примерно в 8 часов утра была получена информация от Sadales tīkls о перебоях с электроэнергией, а в полдень управляющий ветропарком сообщил, что упала одна из турбин. На месте происшествия немедленно была отключена подача электроэнергии. В понедельник планируется начать работы по ликвидации последствий.
Было высказано предположение, что турбина, скорее всего, упала из-за сильного ветра, подозрений в злонамеренных действиях пока нет. Точная причина происшествия еще будет установлена.
В ветропарке установлены пять турбин небольшой мощности - 200 киловатт каждая, а общая мощность парка составляет один мегаватт. Турбины были установлены примерно 15 лет назад, а нынешний владелец приобрел их пять-шесть лет назад.
Ранее у турбин были технические проблемы, и они были не в рабочем состоянии. Для их восстановления требовались значительные вложения, поэтому было принято решение о продаже ветропарка, рассказал Мейстерс, добавив, что соглашение с потенциальным покупателем было запланировано уже на май этого года.
Размер убытков в настоящее время еще подсчитывается.