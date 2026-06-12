Латвия может лишиться места в европейской космической программе: в бюджете не нашли денег

Кроме того, космос и новые технологии вызывают большой интерес у студентов. "В многолетнем бюджете на 2027 год в этой статье расходов нет финансирования для взноса за участие в статусе ассоциированного государства-члена Космического агентства. Эти годы прошли, и, очевидно, правительство либо не оценило ситуацию, либо решило, что это больше не актуально. Я очень надеюсь, что это не так", - заявила Индриксоне.