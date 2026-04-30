Будем ждать падения еще одной турбины? Люди после случая в Курземе стали опасаться за свою безопасность
Общества Drosme Darīt, Mēs Ēdolei, консультативный совет жителей Ирлавской волости Тукумского края и общество PIEKRASTE RĪTDIENAI обратились в Министерство климата и энергетики и Государственную службу окружающей среды с призывом оценить систему технического надзора за ветряными турбинами в Латвии. Активисты обеспокоены после падения ветряной турбины в Южнокурземском крае и выявления поврежденной турбины в Варвской волости Вентспилсского края.
Упавшая турбина в Южнокурземском крае была обследована Бюро государственного строительного контроля, которое установило трещину в несущей конструкции, вызванную коррозией, и допустило, что объект, возможно, не находился под должным контролем.
"Дополнительно организации зафиксировали еще один тревожный случай — в Варвской волости Вентспилсского края, вблизи Яунмуйжи, обнаружена ветряная турбина с отломанной или демонтированной лопастью. Этот факт указывает на существенную проблему — изношенные ветряные турбины в Латвии не находятся под системным наблюдением и контролем", - указывают активисты.
Организации отмечают, что в Латвии действует более 100 ветряных турбин, большинство из которых установлены более десяти лет назад, однако в открытом доступе отсутствует единая система с информацией об их техническом состоянии и регулярных проверках.
По мнению организаций, особое внимание следует уделить обращению с поврежденными конструкциями и лопастями турбин. Упавшая турбина может представлять угрозу для людей, дорог, сельскохозяйственных земель и инфраструктуры, а неправильная утилизация ее компонентов может вызвать серьезное воздействие на окружающую среду.
Общественные организации призывают обнародовать результаты обследований обоих инцидентов, а также оценить необходимость создания публичного реестра ветряных турбин старше десяти лет с данными об их техническом состоянии и проведенных проверках.
"Два отдельных случая за короткое время в разных местах ясно сигнализируют, что речь идет не об «отдельном дефекте», а о недостатке надзора и регулирования. Если система не способна контролировать даже уже существующие турбины, то вопрос о сотнях новых установок — это уже не про развитие, а про способность управлять рисками — и есть ли она вообще у Министерства климата и энергетики и подведомственных ему учреждений".
«На этот раз никто не пострадал. Но политика безопасности не может строиться на удаче. Кто контролирует турбины, когда они стареют, ржавеют или становятся ненужными? Кто отвечает за то, что остается после них?» — задаются вопросом представители организаций.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что у министров потребовали остановить проекты трех ветровых электростанций после того, как в Курземе рухнул ветрогенератор.