Рис с курицей и овощами на одной сковороде: быстрый ужин без лишней посуды
Иногда лучший ужин — это не сложное блюдо с множеством этапов, а одна большая сковорода, в которой сразу готовятся и мясо, и гарнир. Рис с курицей и овощами как раз из таких рецептов: продукты простые, посуды минимум, а результат получается сытным и домашним.
Ингредиенты:
- куриное филе или бедро без кости — 400 г;
- рис — 1 стакан;
- вода или бульон — 2 стакана;
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- сладкий перец — 1 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- растительное масло — 2–3 ст. л.;
- соль — по вкусу;
- черный перец — по вкусу;
- паприка — 1 ч. л.;
- куркума или приправа для плова — по желанию;
- зелень — для подачи.
Как приготовить:
Курицу нарежьте небольшими кусочками. Лук мелко порежьте, морковь натрите на терке или нарежьте тонкой соломкой, сладкий перец нарежьте кубиками.
В глубокой сковороде разогрейте растительное масло. Обжарьте курицу на среднем огне 5-7 минут, чтобы кусочки слегка подрумянились. Затем добавьте лук и морковь, перемешайте и готовьте еще 4-5 минут.
Добавьте сладкий перец, измельченный чеснок, соль, перец, паприку и, при желании, куркуму или приправу для плова. Перемешайте и прогрейте все вместе еще пару минут.
Рис промойте несколько раз до прозрачной воды и выложите в сковороду к курице и овощам. Перемешивать сильно не нужно — достаточно распределить рис ровным слоем.
Влейте горячую воду или бульон. Накройте сковороду крышкой, уменьшите огонь до слабого и готовьте 18-20 минут, пока рис не впитает жидкость и не станет мягким.
После этого выключите огонь и оставьте блюдо под крышкой еще на 10 минут. Затем аккуратно перемешайте рис с курицей и овощами.