Таблетки принимаем, о психике забываем: что жители Латвии на самом деле делают для здоровья
Жители Латвии чаще всего готовы выполнять самые понятные рекомендации врачей: принимать назначенные лекарства, не курить и пить достаточно воды. Но исследование показывает и слабые места — о защите от солнца и психическом здоровье многие по-прежнему заботятся значительно реже.
Данные последнего исследования Индекса здоровья Mana Aptieka & Apotheka показывают, что из множества рекомендаций в случае лечения жители, чаще всего, соблюдают рекомендацию принимать все назначенные врачом лекарства, не курить и пить достаточное количество воды.
"Люди часто ищут быстрые решения для улучшения своего самочувствия, но здоровье строится на ежедневных привычках. Даже небольшие изменения образа жизни - больше движения, здоровое и сбалансированное питание и достаточный сон - могут значительно улучшить самочувствие и помочь предотвратить более серьезные проблемы со здоровьем в будущем. Своевременная профилактика всегда эффективнее лечения - соблюдая основные принципы здорового образа жизни, можно не только укрепить организм, улучшить психоэмоциональное и физическое благополучие, но и снизить риск развития хронических заболеваний и потребность в регулярном приеме медикаментов", - подчеркивает и заведующая аптекой Mana Aptieka, сертифицированный фармацевт Агнесе Ритене.
Женщины чаще соблюдают указания врача
Более половины опрошенных (55%) в случае лечения принимают все назначенные врачом лекарства, и принимают их столько, сколько рекомендует врач. С 2016 года - этот показатель значительно улучшился, тогда этот принцип соблюдали только 41% населения.
Как отмечает фармацевт, назначаемое специалистом лечение основывается на индивидуальных потребностях конкретного пациента - состоянии здоровья, диагнозе и течении заболевания - поэтому очень важно соблюдать все указания по применению лекарства - дозу, частоту применения и продолжительность курса. В основе каждой лекарственной терапии лежат достижимые цели - уменьшение симптомов, устранение инфекции, поддержание определенных показателей организма в пределах нормы и т. д. - чего можно достичь только при правильном применении лекарства.
"Преждевременно прекращая прием лекарства, принимая его нерегулярно или вообще не принимая его, человек сам причиняет себе вред - симптомы заболевания могут вернуться и даже усилиться, возникает риск развития серьезных и даже необратимых проблем со здоровьем, а, например, в результате неправильного приема курса антибиотиков микроорганизмы умело адаптируются к механизму действия антибиотиков, и развивается антибиотикорезистентность", - объясняет Агнесе Ритене.
В то же время опрос показывает значительную разницу между полами - рекомендации врача соблюдают 61% женщин, тогда как среди мужчин это делают 48%. Фармацевт также отмечает, что в целом женщины более ответственно относятся к своему здоровью, в то время как мужчины обращаются к специалистам только тогда, когда болезнь уже прогрессирует. "Ежедневные наблюдения в аптеке показывают, что женщины склонны заботиться не только о своем здоровье, но и о здоровье мужчин в своей семье. Настоятельно призываю каждого быть ответственными и заботиться о своем теле и благополучии, включая профилактическое и своевременное посещение врача, а также прием всех назначенных врачом лекарств", - призывает заведующая аптекой.
По-прежнему слишком много курим
Половина опрошенных в рамках Индекса здоровья (51%) указывают, что не курят, не используют другие никотинсодержащие продукты и избегают прокуренных мест. Однако в этом вопросе наблюдаются значительные различия между различными группами общества.
В то время как 60% женщин ответили, что не курят, среди мужчин этот показатель составляет только 40%. Аналогичная тенденция наблюдается также среди тех, кто в целом ведет здоровый образ жизни, и тех, кто этого не делает (57% и 37% соответственно), а также среди жителей с высшим и начальным образованием (59% и 38% соответственно).
"Несмотря на то, что в последние годы были введены более строгие ограничения на курение, выросли цены на никотинсодержащие продукты, и были проведены различные образовательные кампании, распространенность курения в обществе по-прежнему остается высокой. Данные опросов показывают, что существенных изменений в привычках населения не произошло, что свидетельствует - принятые до сих пор ограничительные меры были малоэффективными. Табачные и никотинсодержащие продукты входят в число наиболее покупаемых в магазинах, что показывает, что люди тратят на их покупку значительные финансовые средства, которые могли бы быть использованы с пользой, например, для улучшения здоровья или посещения культурных мероприятий. Это подчеркивает необходимость более целенаправленного подхода, более широкого просвещения общества и индивидуальной поддержки тех, кто хочет бросить курить", - говорит Агнесе Ритене.
Достаточное количество воды - простой шаг к лучшему самочувствию
Для поддержания здорового образа жизни часто рекомендуется достаточное потребление воды, и половина опрошенных (50%) указывают, что выпивают не менее 1,5-2 литров воды в день. Эту рекомендацию чаще соблюдают женщины, люди, ведущие в целом здоровый образ жизни, и опрошенные с высшим образованием.
Фармацевт подчеркивает, что вода важна для обменных процессов в организме, она помогает поддерживать оптимальное самочувствие и температуру тела, способствует усвоению питательных веществ и выведению токсинов из организма. Исследования показывают, что недостаточное ежедневное потребление воды также способствует увеличению веса, может вызывать усталость, головные боли, трудности с концентрацией внимания, а также влиять на работу сердца и почек, поэтому важно регулярно употреблять жидкость, в основном воду, в течение дня, особенно в жаркую погоду, во время физических нагрузок и в случае болезни.
Согласно опросу, наиболее популярные рекомендации для здорового образа жизни включают в себя непревышение допустимых норм потребления алкоголя (47%), достаточный сон (45%), сбалансированное питание (44%) и ограниченное потребление сахара (40%).
В свою очередь, жители гораздо реже следуют рекомендации всегда использовать солнцезащитный крем во время пребывания на солнце (15%) и заботиться о своем психическом здоровье (11%).