На чемпионате мира по хоккею сборная Латвии крупно проиграла Финляндии
Сборная Латвии по хоккею в четверг в Цюрихе в четвертом матче чемпионата мира уступила сборной Финляндии со счетом 1:7 (1:3, 0:1, 0:3).
В группе А по 12 очков в четырех играх у Финляндии и Швейцарии, девять очков набрала Австрия, у США пять очков, у Венгрии три очка в трех матчах, у Латвии три очка в четырех играх, Германия набрала одно очко, а Великобритания после трех матчей остается без очков.
Латвийские хоккеисты вышли вперед уже на первой минуте, когда ошибку Александра Баркова за воротами финнов использовал Сандис Вилманис, отдавший передачу на пятак Рудольфу Балцеру, и тот с близкого расстояния отправил шайбу в ворота сборной Финляндии.
Спустя пять минут финны сравняли счет — с близкой дистанции отличился Ханнес Бьернинен, а в середине периода финны уже вышли вперед, когда вратаря сборной Латвии Марека Митенса переиграл Хенри Йокихарью.
Менее чем за пять минут до конца первого периода контратаку финнов точным броском завершил Саку Мяэналанен, увеличив преимущество своей команды.
В начале второго периода латвийцы получили большинство, но реализовать его не смогли, а ближе к середине периода Валтери Мереля довел счет до 4:1 в пользу Финляндии.
В концовке периода двухминутное удаление получил Ренарс Крастенбергс. Хоккеисты сборной Финляндии начинали третий период, имея более полутора минут большинства.
В начале третьего периода, реализовав большинство в обоих случаях, счет до 6:1 увеличили Антон Лунделль и Патрик Пуистола. После шестой пропущенной шайбы Марека Митенса в воротах заменил Густавс Давис Григалс.
Вскоре после нереализованного большинства Григалса переиграл Аату Ряти. В дальнейшем латвийцы еще получали численное преимущество, однако реализовать его не смогли.
Ранее на турнире сборная Латвии уступила Швейцарии со счетом 2:4, обыграла Германию 2:0 и проиграла Австрии 1:3. Сборная Финляндии до этого обыграла Германию 3:1, Венгрию 4:1 и США 6:2.
Сборная Латвии продолжит чемпионат мира в субботу в 13:20 матчем против США, в воскресенье в 17:20 сыграет с Великобританией, а в последней игре группы 26 мая в 13:20 встретится со сборной Венгрии.