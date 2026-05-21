Загляните в свой подъезд: не мешают ли ваши вещи соседям в случае эвакуации?
В чрезвычайной ситуации решать может не только сигнал тревоги, но и то, что годами стояло в подъезде «временно». Велосипеды, коляски, коробки, шины и старая мебель в местах общего пользования могут в нужный момент превратить путь к выходу или безопасному месту в серьезное препятствие.
Лестничные клетки, подвалы, коридоры и подземные парковки часто воспринимаются как места, где «временно» можно оставить велосипед, детскую коляску, шины, мебель или разные бытовые вещи. В обычной жизни это может казаться мелочью, но в чрезвычайной ситуации такие предметы способны серьезно затруднить передвижение и помешать безопасной эвакуации.
«В многоквартирных домах безопасность начинается с очень практичного вопроса — сможет ли человек при необходимости быстро и безопасно выйти из здания или попасть в более безопасное место. Если в лестничных клетках, коридорах или у входов в подвал находятся разные предметы, теоретически путь эвакуации существует, но на практике он может оказаться затруднен», — объясняет ведущий управляющий Civinity Mājas Роберт Буланс.
Места общего пользования не должны превращаться в склад
В местах общего пользования многоквартирных домов часто накапливаются вещи, которым уже не хватает места в квартире: сезонный инвентарь, старая мебель, картонные коробки, бытовая техника, стройматериалы или шины. Нередко в подвалах или общих помещениях хранятся также легковоспламеняющиеся вещества и другие опасные материалы.
В обычной жизни это может казаться вопросом порядка или соседских привычек, но в чрезвычайной ситуации такие вещи становятся риском для безопасности. Захламленные коридоры могут затруднить движение людей, а легковоспламеняющиеся предметы повышают риск распространения пожара.
Особенно важно следить, чтобы:
- на лестничных клетках и в коридорах не было вещей, сужающих проходы;
- эвакуационные выходы не были заперты, загромождены или трудны для открывания;
- доступ к подвалу или другим более безопасным помещениям был свободным;
- в местах общего пользования не хранились опасные или легковоспламеняющиеся вещества;
- жильцы знали, где в здании находится ближайшее более безопасное место.
«Часто людям кажется, что один велосипед или пара коробок никому не мешают. Но нужно понимать, что в чрезвычайной ситуации по этим местам одновременно могут передвигаться десятки людей — семьи с детьми, пожилые люди, люди с нарушениями подвижности. Каждое лишнее препятствие может означать дополнительный риск», — подчеркивает эксперт Civinity Mājas.
Безопасность — общая ответственность
За содержание мест общего пользования и соблюдение требований безопасности отвечают как управляющий домом, так и сами жильцы. Управляющий может информировать, организовывать проверки и при необходимости призывать устранить нарушения, однако в долгосрочной перспективе безопасную среду можно обеспечить только при участии самих жителей.
На практике лучше всего работает четкая договоренность:
- в общих проходах не хранятся личные вещи;
- в подвалах не накапливаются опасные вещества;
- пути эвакуации всегда остаются свободными;
- состояние мест общего пользования регулярно проверяется.
Важно помнить и о том, что в чрезвычайных ситуациях не стоит рассчитывать на лифт. При перебоях с электроснабжением или технической неисправности лифт может остановиться и стать небезопасным.