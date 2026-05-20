Почему НАТО не сбивает дроны над Латвией: объяснение бывшего министра
Латвия все чаще получает тревожные предупреждения о возможной угрозе с воздуха, но оказывается, что НАТО не всегда может открыть огонь по дронам. Почему?
В момент, когда в воздухе находятся истребители НАТО, невозможно использовать пулеметы, дроны-перехватчики и управляемые ракеты, поскольку существует риск, что при стрельбе по дрону может быть сбит истребитель, — пояснил в эфире программы «Ziņu TOP5» на TV24 бывший министр обороны, депутат Сейма Андрис Спрудс, комментируя недавнюю угрозу с обнаружением дрона на восточной границе.
Спрудс рассказал, что до 2024 года истребители НАТО не были готовы подниматься в воздух для уничтожения дронов. «После инцидента с гайгалавским дроном (в сентябре 2024 года в Гайгалавской волости Резекненского края упал российский беспилотник — дрон типа Shahed) НАТО было готово вмешаться. И несколько недель назад, когда произошел случай в Резекне, истребители НАТО были в воздухе, и тогда дрон находился на прицеле у истребителя НАТО, но не было двойной верификации, что означает, что дрон видят не только радары, но в данном случае — и пилот собственными глазами», — объяснил бывший министр.
Удалось ли дрону во вторник незаметно пересечь территорию Латвии и мог ли это быть тот же самый дрон, который был сбит в Эстонии? Спрудс считает такую возможность вероятной и добавляет: «Чем дольше летит дрон, тем легче определить его траекторию, понять, что это именно дрон, что этот звук исходит не от какого-то другого объекта. Дополнительно подключается способность НАТО к идентификации. Эта способность присутствует как в радарах истребителей, так и, как я уже сказал, в глазах пилота, который может одновременно визуально определить, что беспилотник был обнаружен, и затем сбить его. Нельзя просто стрелять в движущуюся в воздухе точку…»
В последнее время в Латвии все чаще объявляются предупреждения о возможной угрозе воздушному пространству. Так, например, во вторник сообщения системы сотового оповещения были разосланы жителям нескольких районов Латгале и Видземе. В некоторых местах Латгале люди получили их даже дважды — около полудня и позже вечером. Хотя предупреждения охватили обширную территорию — от восточной границы до Валмиеры и Цесиса — Национальные вооруженные силы не подтвердили, что во вторник в воздушное пространство Латвии действительно залетел дрон.