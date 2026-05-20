Пока Западную Европу ждет жара, в Балтию может прийти арктический холод
Выходные в Латвии еще могут порадовать теплом и солнцем, но дальше погода способна резко сменить сценарий: пока Западная Европа будет готовиться к жаре, в Балтию может прийти холодный воздух из Арктики.
В четверг во многих местах пройдет дождь, на востоке страны ожидаются грозовые ливни, а местами на побережье — туман. Максимальная температура воздуха составит от +12 градусов в отдельных прибрежных районах до +20…+24 градусов в центральной части Курземе и на крайнем востоке страны.
В пятницу местами пройдет кратковременный дождь, будет дуть умеренный западный ветер. Воздух прогреется до +17…+20 градусов, но на части побережья температура не превысит +12…+16 градусов.
Суббота может пройти без осадков, местами столбик термометра поднимется до +24 градусов. В воскресенье возможен кратковременный дождь и порывистый западный, северо-западный ветер, поэтому прогнозируется небольшое снижение температуры. В ближайшие ночи температура воздуха не опустится ниже +5 градусов.
На следующей неделе в Западной Европе прогнозируется усиление жары, однако в страны Балтии и Россию может начать поступать холодный воздух из Арктики.