Пока Западную Европу ждет жара, в Балтию может прийти арктический холод

В четверг во многих местах пройдет дождь, на востоке страны ожидаются грозовые ливни, а местами на побережье — туман. Максимальная температура воздуха составит от +12 градусов в отдельных прибрежных районах до +20…+24 градусов в центральной части Курземе и на крайнем востоке страны.