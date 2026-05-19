Не забрала детей и не отвечала на звонки: после полугода поисков молодую мать нашли мертвой в лесу
Молодую мать двоих детей искали больше полугода: Диана исчезла осенью, не забрав детей из учебного заведения и перестав отвечать на звонки. Теперь ее нашли в лесном массиве без признаков жизни, а полиция начала уголовный процесс и ждет результатов экспертиз.
Иво связался с программой «Degpunktā» в начале ноября прошлого года. В один из рабочих дней мужчина больше не смог дозвониться до своей спутницы жизни Дианы. Женщина не брала трубку, не забрала детей из учебного заведения и домой так и не вернулась. Родные указывали, что у Дианы есть психические нарушения, однако она была дееспособной, и исчезновения для нее не были характерны. Близкие допускали, что к ее исчезновению мог быть причастен посторонний человек.
«Вызвали собак пограничников, большую часть ночи провели в поисках, но поиски закончились тем, что девушка якобы дошла до одного перекрестка, а дальше следы исчезли. На второй день я, продолжая искать без остановки, установил, что да, до того перекрестка она дошла, стояла в траве, топталась на месте, подъехала машина, проехала два или три квартала вперед по лесной дороге, развернулась — следы сфотографированы — и затем эта машина уехала в неизвестном направлении», — рассказал Иво.
Спустя более чем полгода Диана найдена. К сожалению, женщина погибла. Сейчас проводятся экспертизы, чтобы установить причину смерти, однако первоначальная информация не указывает на то, что в отношении нее было совершено преступление.
Юлия Юрана, представитель Государственной полиции: «Можем сообщить, что тело без вести пропавшей женщины найдено в лесном массиве. Также можем указать, что Государственная полиция начала уголовный процесс, в рамках которого проводятся экспертизы».