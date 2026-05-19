В Латвии уточнили данные о дроне: объект не сбили, потому что его не удалось визуально идентифицировать
После масштабных предупреждений о воздушной угрозе в Латвии власти уточнили: речь шла об одном возможном дроне, который мог залететь со стороны России. Объект не был сбит, поскольку истребителям НАТО не удалось визуально его идентифицировать, а Национальные вооруженные силы сейчас проверяют данные наблюдения и траекторию полета.
Во вторник в воздушном пространстве Латвии был замечен один дрон, залетевший из-за границы. Сейчас он больше не находится в воздушном пространстве страны, сообщил журналистам руководитель Центра кризисного управления Арвис Зиле.
В то же время Национальные вооруженные силы (НВС) подчеркивают, что в воздушное пространство Латвии, возможно, залетел один дрон из России. Информация подается в форме предположения, поскольку поднятым в воздух истребителям НАТО не удалось провести визуальную идентификацию объекта над Латвией.
«Соответственно, летящий объект не был сбит, потому что не было этой визуальной идентификации», — заявили в НВС.
В распоряжении НВС сейчас нет информации о местонахождении объекта — то есть о том, покинул ли он воздушное пространство Латвии или все же упал на территории страны. НВС сейчас проверяют данные сенсоров воздушного наблюдения, чтобы установить возможную траекторию полета дрона. Также НВС проверяют, можно ли вообще считать этот летящий объект дроном.
Зиле сообщил, что во вторник, после получения информации об угрозе в воздушном пространстве, в воздух были подняты самолеты НАТО, которые патрулировали вдоль восточной границы воздушного пространства.
НВС продолжили наблюдать за возможным объектом и объявили предупреждения сотового вещания уже глубже на территории Латвии, а не только в краях Латгалии. Это было самое большое число краев, жителей которых до сих пор предупреждали об угрозе в воздушном пространстве.
«Просто возникли подозрения, что угроза может быть и могут быть затронуты также другие края, а не только приграничные», — подчеркнул Зиле.
Сначала около 12:00 об угрозе в воздушном пространстве сообщили в Краславском и Лудзенском краях, но позже эти территории постепенно дополнили Резекненским, Прейльским, Мадонским, Цесисским, Гулбенским, Смилтенским и Валмиерским краями. Вскоре после 14:00 было объявлено, что угроза завершилась.
Развитие событий позволило предположить, что дрон из Латгалии пролетел через территорию Латвии и оказался в Валмиерском крае, где, соответственно, либо упал, либо мог попасть в Эстонию.
Параллельно в середине дня сообщалось, что истребитель миссии воздушного патрулирования НАТО в странах Балтии во вторник сбил дрон над Эстонией. Как сообщил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, дрон был сбит над озером Выртсъярв на юге Эстонии. В Южной Эстонии угроза дронов была объявлена с 12:00 до 12:45, то есть завершилась раньше, чем в Латвии.
У руководителя Центра кризисного управления сейчас нет информации о том, что сбитый в Эстонии дрон был тем же самым, который залетел в Латвию. На данный момент известно, что отслеживалась одна цель, однако более подробная информация будет доступна позже.
Параллельно в восточной части Латвии наблюдалось большое число отключений электричества — в один момент они затронули более 60 000 клиентов. Зиле подчеркнул, что у центра нет информации о том, что перебои с электроснабжением, зафиксированные в Латгалии и части Видземе, были связаны с инцидентом с дроном. По имеющейся у Зиле информации, нарушения возникли в связи с плановыми ремонтами и перегрузкой сети.
Зиле также указал, что сейчас наблюдается интенсивная российская информационная кампания против Латвии: распространяется сознательная ложь о том, будто Латвия якобы разрешила Украине использовать свое воздушное пространство и атаковать Россию с территории страны. Эти ложные утверждения можно считать продолжением дезинформационной кампании, начатой еще в марте, отметил чиновник.
«Я думаю, российская сторона пытается отвлечь внимание от того, что Украина пока проводит успешные атаки по целям в глубине России», — подчеркнул Зиле.
Говоря о технических проблемах сайта и приложения 112.lv, Зиле допустил, что с учетом числа краев, охваченных сотовым вещанием, до сих пор самое большое количество людей попыталось получить дополнительную информацию, из-за чего и возникли сбои.
Центр кризисного управления пытался заполнить информационный вакуум, распространяя информацию через новостные порталы и социальные сети. В то же время эксперты и специалисты оценят причины медленной работы 112.lv и будут работать над решениями.
Как сообщалось, похожие сообщения сотового вещания жители Латгалии в последние месяцы получали и ранее. Они были связаны, вероятнее всего, с приближением или залетом в воздушное пространство Латвии дронов, задействованных в российско-украинской войне. Несколько раз такие дроны также взрывались на территории Латвии, в том числе 7 мая это произошло на малоиспользуемой нефтебазе в Резекне.
Люди до сих пор в таких инцидентах не пострадали, однако последний случай в Резекне привел сначала к отставке министра обороны, а затем и к падению всего правительства Эвики Силини.