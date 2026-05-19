Омбудсмен: у людей в Латвии есть ощущение, что правосудие зависит лишь от количества денег
Омбудсмен Карина Палкова признала, что в Латвии действительно существует ощущение зависимости правосудия от финансовых возможностей, но призвала людей не отказываться от борьбы за свои права.
Омбудсмен Латвии Карина Палкова в эфире передачи «Uz līnijas» на TV24 прокомментировала вопрос зрителя о том, может ли человек без больших финансовых возможностей в Латвии реально добиться справедливого отношения и защитить свои права.
Ведущая отметила, что в обществе широко распространено мнение: дорогие адвокаты и большие финансовые ресурсы способны существенно повлиять на исход судебных дел. В ответ Палкова признала, что сама неоднократно сталкивалась с подобным отношением людей к системе правосудия.
«Да, такое мнение существует. Я совершенно точно с этим сталкивалась, потому что каждый месяц принимаю жителей и обсуждаю с ними эти вопросы», — сказала омбудсмен.
По словам Палковой, несмотря на существующие сомнения, людям необходимо активно защищать свои права и не отказываться от борьбы. «Я думаю, что каждый должен бороться за себя. В руках каждого — насколько сильно мы хотим защищать свои права. Не только свои, но и права своего ребенка, своей семьи», — подчеркнула она.
Омбудсмен напомнила, что государство обязано обеспечивать людям доступ к справедливому суду и защите интересов. При этом она признала, что проблемы процессуальной несправедливости все еще существуют. «Конечно, я идеалистка, но не должно быть несправедливости — в том числе процессуальной. Да, она есть», — отметила Палкова.
Она также призвала жителей не молчать, если возникают подозрения в несправедливом или незаконном отношении. «О таких сомнениях необходимо сообщать и в полицию, и в Бюро омбудсмена», — заявила она.
По мнению Палковой, важным достижением является то, что в Латвии вопрос справедливости закреплен на уровне Конституции, а отдельные группы жителей имеют возможность получать государственную юридическую помощь. «Мне кажется, уже хорошо, что мы живем в государстве, где справедливость — это вопрос Сатверсме, и где существует возможность получить юридическую помощь хотя бы для определенных групп людей. На мой взгляд, это уже достижение», — добавила омбудсмен.