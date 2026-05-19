После вторжения дронов Даугавпилс переписывает инструкции для школ и план гражданской обороны

Даугавпилсское самоуправление разрабатывает алгоритм для обеспечения учебного процесса в случае угрозы воздушному пространству, сообщили журналистам во вторник представители думы. Вице-мэр Игорь Прелатов ("Sarauj, Latgale!"), комментируя зафиксированные в Латгале случаи прилета дронов, сказал, что после инцидента в Резекне, когда беспилотные летательные аппараты врезались в нефтебазу, была созвана комиссия по гражданской обороне Даугавпилса и Аугшдаугавского края, где эти вопросы обсуждались. "В настоящее время мы работаем над улучшением коммуникации и действий служб, которые должны отвечать за подобные ситуации", - добавил заместитель председателя думы.