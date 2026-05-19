Экзамен в Латгале прервала тревога: школьники сдадут латышский в другой день
В Латгале девятиклассники писали экзаменационную работу по латышскому, когда на телефоны пришло оповещение о возможной угрозе в воздушном пространстве.
В нескольких краях Латгале после объявленной Национальными вооруженными силами (НВС) возможной угрозы воздушному пространству прервано проведение централизованного экзамена по латышскому языку для 9-х классов, свидетельствует информация, предоставленная министром образования и науки Даце Мелбарде.
Экзамен приостановлен в Краславском, Прейльском, Лудзенском, Мадонском и Резекненском краях, а также в Резекне.
Как сообщили в Государственном агентстве по развитию образования (ГАРО), в правилах не указано, сколько самоуправлений должно быть затронуто, чтобы принять решение о приостановке экзамена по всей стране.
Если письменная часть экзамена прервана, ученики будут сдавать вторую часть 9 июня. Устная часть пройдет в самоуправлениях в первоначально запланированное время. Устный экзамен, запланированный на эту неделю, может состояться в любой день до 22 мая.
Министерство образования и науки (МОН) призывает тех, кто находится в зонах повышенного риска, следовать алгоритмам безопасности и оставаться в безопасных местах, соблюдая так называемый принцип двух стен.
Учитывая текущую геополитическую ситуацию и недавние угрозы воздушному пространству Латвии, Государственное агентство развития образования в сотрудничестве с Министерством образования и науки подготовило информационный материал о действиях руководства школ в непредвиденных ситуациях на местном и национальном уровне, который разослан всем учебным заведениям.
Как сообщалось, во вторник незадолго до полудня в восточном приграничье было разослано оповещение по сотовой сети о возможной угрозе в воздушном пространстве. Позже предупреждение было расширено на Мадонский, Цесисский, Смилтенский и Гулбенский края.