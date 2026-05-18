Почти 200 000 евро за год: стал известен доход 52-летнего главы Банка Латвии, получающего пенсию

На конец 2025 года у Казакса были накопления в четырёх банках на общую сумму 167 320 евро. Общие накопления президента Банка Латвии за прошлый год сократились примерно на 70 500 евро. В Luminor Bank у Казакса были накопления в размере 1042 евро, а в британском Lloyds Bank — 6535 фунтов стерлингов, или 7501 евро. Его накопления в Банке Латвии составляли 2097 евро. Также у Казакса были накопления в Swedbank в размере 85 873 евро.