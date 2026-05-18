Почти 200 000 евро за год: стал известен доход 52-летнего главы Банка Латвии, получающего пенсию
Глава Банка Латвии Мартиньш Казакс за год получил почти 200 тысяч евро, он имеет солидную пенсию и активно вкладывается в государственные облигации.
Президент Банка Латвии Мартиньш Казакс в прошлом году получил доходы в общей сложности на сумму 197 109 евро, свидетельствует его декларация должностного лица за 2025 год.
За работу в Банке Латвии Казакс получил 165 978 евро, а в виде других доходов от Банка Латвии получил 20 евро. Также в прошлом году Казакс получил пенсию от Государственного агентства социального страхования (VSAA) в размере 27 744 евро.
В виде процентов от Министерства финансов по государственным сберегательным облигациям Казакс в прошлом году получил 2397 евро, а процентов от двух банков — в общей сложности 823 евро. В виде дивидендов от Swedbank президент Банка Латвии в прошлом году получил 147 евро.
На конец 2025 года у Казакса были накопления в четырёх банках на общую сумму 167 320 евро. Общие накопления президента Банка Латвии за прошлый год сократились примерно на 70 500 евро. В Luminor Bank у Казакса были накопления в размере 1042 евро, а в британском Lloyds Bank — 6535 фунтов стерлингов, или 7501 евро. Его накопления в Банке Латвии составляли 2097 евро. Также у Казакса были накопления в Swedbank в размере 85 873 евро.
В прошлом году Казакс приобрёл государственные сберегательные облигации номинальной стоимостью 77 000 евро. На конец прошлого года в собственности Казакса находились сберегательные облигации номинальной стоимостью 110 000 евро. Также ему принадлежали 55 акций датской компании Pandora общей номинальной стоимостью 38 918 датских крон, или 5207 евро, а также 32,45 приватизационных сертификата SIA Publisko aktīvu pārvaldītājs “Possessor”.
На конец прошлого года в собственности Казакса находились автомобиль Volvo XC90 2013 года выпуска, земельный участок в Ницской волости и другая недвижимость в Риге.
Казакс был повторно избран на должность президента Банка Латвии 5 февраля прошлого года.
В 2024 году зарплата Казакса в Банке Латвии составила 197 177 евро, и это вознаграждение включало компенсацию за накопленный и неиспользованный отпуск за предыдущие годы в размере 19 241 евро, которую Банк Латвии выплатил 20 декабря 2024 года в соответствии с Трудовым законом в связи с окончанием срока полномочий президента Банка Латвии.