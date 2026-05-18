После удара дронов нефтебаза в Резекне прекращает работу
Резекненская нефтебаза больше не будет работать после инцидента с беспилотниками.
После удара дронов Резекненская нефтебаза East-West Transit прекращает работу: в компании говорят, что ущерб оказался небольшим и его покроет страховка, но обеспечить безопасность сотрудников на объекте больше не могут.

В компании указали, что ущерб, нанесенный дронами, не является большим и будет покрыт страховой компанией. Точный размер убытков предприятие не назвало.

В то же время, поскольку компания не может обеспечить безопасность работников, руководство East-West Transit приняло решение не продолжать деятельность на Резекненской нефтебазе.

Как уже сообщалось, 7 мая этого года рано утром в воздушное пространство Латвии со стороны России вошли несколько беспилотных летательных аппаратов, два из которых врезались в Резекненскую нефтебазу East-West Transit.

Бригады Службы неотложной медицинской помощи и Государственной пожарно-спасательной службы недалеко от объекта хранения нефтепродуктов на улице Комунала в Резекне, где упал дрон.

Последствия падения дрона в Резекне (07.05.26)

Ранним утром в четверг в воздушное пространство Латвии влетели несколько беспилотных летательных аппаратов, два из них упали, причем один попал ...

На месте происшествия было установлено, что в результате внешнего воздействия повреждены четыре нефтяных резервуара, в которых не было нефтепродуктов. У одного из резервуаров тлела обшивка на площади 30 квадратных метров, возгорание оперативно потушили. При проверке резервуаров для нефтепродуктов с помощью тепловизора повышенной температуры в них не обнаружили.

Также сообщалось, что Совет по конкуренции в октябре 2023 года разрешил материнской компании торговца топливом SIA Kool Latvija — эстонской Aqua Marina — приобрести и использовать права на управление в общей сложности более чем 50 активами East-West Transit и SIA Naples, главным образом автозаправочными станциями, работающими под брендом Latvijas nafta.

15 ноября 2024 года Рижский городской суд объявил процесс правовой защиты East-West Transit и утвердил план мероприятий этого процесса, первоначально установив четырехлетний срок его реализации.

По данным Firmas.lv, в 2023 году East-West Transit работала с оборотом 119,901 миллиона евро и убытками в размере 4,204 миллиона евро. Более свежие финансовые данные не опубликованы.

Компания зарегистрирована в 1996 году, ее основной капитал составляет 3,261 миллиона евро, свидетельствует информация Firmas.lv. 88% капитала East-West Transit принадлежит Иво Василевскому, а 12% — Ринголдсу Менценсу.

