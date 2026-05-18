После удара дронов нефтебаза в Резекне прекращает работу

На месте происшествия было установлено, что в результате внешнего воздействия повреждены четыре нефтяных резервуара, в которых не было нефтепродуктов. У одного из резервуаров тлела обшивка на площади 30 квадратных метров, возгорание оперативно потушили. При проверке резервуаров для нефтепродуктов с помощью тепловизора повышенной температуры в них не обнаружили.