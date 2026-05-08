Инцидент в Резекне оказался серьезнее: полиция говорит уже о двух ударах дронов
После инцидента на объекте хранения нефти в Резекне полиция подтвердила: речь идет не об одном, а о двух ударах дронов. Дело уже передано Службе государственной безопасности, а жителей просят не публиковать фото и видео в соцсетях.
В связи с инцидентом с дронами, который произошел вчера, 7 мая, на объекте хранения нефти в Резекне, ранее уже сообщалось, что Государственная полиция начала уголовный процесс по 10-й главе Уголовного закона — «Преступления против государства».
После первоначальных процессуальных действий на месте происшествия и первичного изучения обломков дронов привлеченными экспертами, а также с учетом информации, имеющейся в распоряжении служб, Государственная полиция сейчас установила и подтверждает, что по объекту хранения нефти были нанесены удары двумя дронами.
Уголовный процесс для дальнейшего расследования передан Службе государственной безопасности в соответствии с подведомственностью.
Если у жителей есть какие-либо материалы, связанные с произошедшим, — видео, фотографии или любая другая информация, — их просят не публиковать в социальных сетях, а передать Службе государственной безопасности. Все эти материалы анализируются вместе с имеющейся у служб информацией и могут быть полезны для расследования. Правоохранители благодарят жителей за сотрудничество и предоставленные сведения.
Одновременно Государственная полиция продолжает работу в режиме повышенной готовности к реагированию, обеспечивая непрерывный мониторинг ситуации и оперативное реагирование в тесном сотрудничестве с вовлеченными службами.
Полиция напоминает: если жители замечают подозрительный дрон или его обломки, необходимо немедленно звонить по номеру 112, указав место, время и другую известную информацию. Ни в коем случае нельзя приближаться к дрону или его обломкам.