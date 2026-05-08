МИД Украины: если подтвердится, что дроны были украинские, Киев извинится перед Латвией

Как сообщалось, ранним утром в четверг в воздушное пространство Латвии со стороны России вошли несколько беспилотников, один из которых упал в Резекне, повредив объект хранения нефтепродуктов. Считается, что еще один дрон мог упасть в более отдаленной местности, а третий покинул воздушное пространство Латвии.