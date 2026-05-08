МИД Украины: если подтвердится, что дроны были украинские, Киев извинится перед Латвией
Украина заявляет, что не направляла беспилотники в сторону Латвии и продолжает выяснять обстоятельства инцидента с дронами совместно с латвийской стороной. В Киеве также отмечают, что в случае подтверждения факта того, что дроны были украинские, Украина готова принести искренние извинения Латвии.
Украина не направляла беспилотники в сторону Латвии, заявил в социальной сети X министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
Глава украинского МИД подчеркивает, что после инцидентов с дронами он находится в тесном контакте с министром иностранных дел Латвии Байбой Браже, а ответственные службы обмениваются информацией, чтобы установить, что именно произошло.
«Если будет подтверждено, что это были украинские дроны, которые были намеренно отклонены российской радиоэлектронной борьбой и направлены в сторону Латвии, мы принесем самые искренние извинения нашим латвийским друзьям», — заявил Сибига.
Он отметил, что Украина уже приносила извинения всем трем странам Балтии и Финляндии за инциденты, вызванные российскими средствами радиоэлектронной борьбы, которые сбивали украинские дроны с курса. По словам министра, профильные ведомства стран продолжают сотрудничество, чтобы минимизировать риск повторения подобных случаев.
Сибига также сообщил, что по поручению президента Украины Владимира Зеленского рассматривается возможность направления украинских экспертных групп для помощи в укреплении защиты воздушного пространства стран, поддерживающих Украину, от любых подобных инцидентов.
Как сообщалось, ранним утром в четверг в воздушное пространство Латвии со стороны России вошли несколько беспилотников, один из которых упал в Резекне, повредив объект хранения нефтепродуктов. Считается, что еще один дрон мог упасть в более отдаленной местности, а третий покинул воздушное пространство Латвии.
Жители Лудзенского, Балвского и Резекненского краев после инцидента получили на мобильные телефоны уведомления системы оповещения о возможной угрозе в воздушном пространстве.
Национальные вооруженные силы напоминают, что пока продолжается агрессия России против Украины, не исключены повторения ситуаций, когда в воздушное пространство Латвии входят или приближаются иностранные беспилотные летательные аппараты.